連鎖性關稅報復啟動 全球經濟面臨下行風險

2018-06-20 00:35 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林聰毅 ／綜合外電



美國總統川普18日威脅，要對2,000億美元的進口中國商品追加10%關稅，中國隨即揚言採取反擊，連同之前鋼鐵稅引發歐洲、加拿大及印度等國計劃啟動連鎖性報復，將使世界經濟面臨明顯的下行風險。

日經新聞報導，川普決定自7月啟動對中國的懲罰性關稅，北京16日宣布對農產品等以同等規模徵收高關稅做為報復。加上歐、加、印也計劃近期啟動對美國產品的報復性關稅，目前全球已站在邁向高關稅的貿易戰爭關鍵點。

經濟合作發展組織（OECD）預測，如果美、歐、中關稅提高導致貿易成本提高一成，全球國內生產毛額（GDP）將減少1.4%。據美國商會的內部資料，美國在美、歐、中的貿易戰爭中，將減少逾60萬個就業。

華府表示，「如果中國採取報復措施，將進一步啟動追加關稅」。但牛津經濟學公司指出，如果兩國的制裁規模達到1,500億美元，「中美的GDP都將萎縮0.3%至0.4％」。

雪上加霜的是，貿易對立並非局限於中美之間。歐盟和加拿大反對美國的鋼鐵和鋁追加關稅，將自7月起對大型摩托車等美國產品開徵報復性關稅。

川普政府日前也以安全保障為由，啟動了對汽車開徵追加關稅的討論。政府內部有人認為，「將在11月中期選舉之前決定啟動」。

美國汽車進口額約3,600億美元（包括零部件），占整體進口的15％，遠非鋼鐵（佔進口的逾1％）可比。有民間機構估算，如果日本車的價格提高兩成，對美出口將減少一半，日本GDP將被拉低0.6％。另有分析指出，美國由於汽車價格的上升，GDP也將被拉低0.5%，汽車關稅對美國內外的經濟影響巨大。