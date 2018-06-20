美宣布加稅新措施 陸300字聲明藏玄機

2018-06-20 00:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴瑞芬 ／綜合報導



針對美國宣布，將再對2,000億美元的中國商品加徵10%關稅的新措施，大陸商務部昨（19）日指責美方變本加厲，這是極限施壓和訛詐的做法，背離雙方多次磋商共識。值得注意的是，商務部聲明並不長，不到300字，只有兩段話，六個句號，但觀察者網報導，聲明中商務部引用「不得不」、「強有力」、「反制」的強硬關鍵字，表達反擊到底的立場。

大陸外交部也接力喊話，要美國停止損人不利己。官媒新華社再批，美玩「川劇變臉」，中國逼不得已「以戰止戰」。

中國官媒新華社評論，美方玩起「川劇變臉」，中國不得不要「以戰止戰」。又強調中方不會退縮，會以其人之道還治其人之身，且對下一步措施已經做好完全準備。

美國18日夜宣布此項措施後，還威脅如果中國繼續反擊，將對額外2,000億美元中國商品，追加額外關稅。對此，大陸商務部聲明強調，「如果美方失去理性、推出清單，中方將不得不採取數量型和質量型相結合的綜合措施，做出強有力反制。」分析認為，大陸商務部強調「採取數量型和品質型相結合的綜合措施」做出強有力反制，言下之意，預示著貿易戰將進入一個新階段，反擊的對象和重點，將不是多少億規模的問題，更主要的是品質和殺傷力。大陸外交部也接力回擊，針對美國步步急逼，讓貿易戰白熱化，外交部發言人耿爽表示，奉勸美方回歸理性，停止損人不利己的言行。