川普若對中擴大課稅 美消費者恐成最終輸家

2018-06-19 23:12 中央社 紐約19日綜合外電報導



美國總統川普擬對更多中國製進口品課稅，可能會讓美國消費者荷包拮据。

彭博報導，川普在揚言擴大對總值2000億美元中國產品課稅的同時，可能會發現很難略過共占中國輸美商品半數的電子商品、服飾與紡織品。川普上週宣布的500億美元中國製產品課稅清單，大致上以機器人、航太和汽車等高科技產業為主。

彭博經濟（Bloomberg Economics）分析師陳世淵（Fielding Chen）表示：「他們（川普政府）會把重點放在電子商品上。相較於鞋類，這類產品更高端。他們會聚焦於產品包含多少科技，這是主要原則。若是高科技（產品），就會課稅。」

川普若決定對中國擴大課稅，由於這次的稅網撒得更廣，不論是惠普（HP）、耐吉（Nike）和沃爾瑪（Walmart）等美國企業，或是對美國市場有高度興趣的海信電器等中國廠商，都可能難逃一劫，因為被川普鎖定的部分中國製造商也是美國品牌的供應商。

美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）高級研究員賽瑟（Brad Setser）今天在推特（Twitter）發文指出，美國若未對電腦、手機或服飾等「眾多」消費性進口商品課徵關稅，就無法讓鎖定的中國產品總值達到2500億美元。他表示，美國消費者將會「看到／感受到」新增的2000億美元衝擊。

新加坡聯昌國際私人銀行（CIMB Private Bankin）經濟學家宋誠煥（Song Seng Wun）指出：「最終的輸家將是美國消費者。川普政府以為中國人會先投降。」

川普昨天表示，他已指示美國貿易代表署（USTR）研擬計畫加徵10%關稅的2000億美元中國進口品清單；若北京對美採取報復措施，華府就會擴大對另外2000億美元的中國製商品課稅。川普最終可能課稅的中國進口品範圍，可能達到去年美國自中國進口的總額，約為5050億美元。

許多中國製造商是全球供應鏈的一環。例如利豐公司專為零售通路採購服飾和玩具，客戶包括沃爾瑪和梅西百貨公司（Macy's Inc.）；裕元集團則是耐吉和安德瑪（Under Armour）的供應商。

不過川普可能會願意網開一面。媒體報導，他的行政團隊對蘋果公司（Apple Inc.）執行長庫克（Tim Cook）表示，研議中的擴大課稅清單並未納入在中國組裝的智慧型手機iPhone。

聯想、海信等擁有龐大業務版圖或希望進軍美國市場的中國消費性電子產品業者，可能會面臨不利衝擊。除了蘋果，美國的許多主要硬體製造商也大幅倚賴中國製造業者。

馬基特公司（IHS Markit）派駐新加坡的亞太首席經濟學家畢斯瓦（Rajiv Biswas）表示：「川普政府認為，他們能在這場高賭注的撲克牌局中獲勝。美中貿易戰升高所引發的附帶損害將會廣泛蔓延，重創許多在中國電氣與電子產品等產業製造供應鏈中扮演一角的亞洲國家。」