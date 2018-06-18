美國車銷往中國 7月6日後關稅高達40%

2018-06-18 22:21 中央社 台北18日電



中國對美國祭出25%的報復性關稅，在7月6日實施的清單中，美國進口汽車在列，若再加上先前宣布的15%關稅，美國汽車關稅將高達40%。分析認為，在美車企或將考慮加速中國「國產化」進程。

央視新聞報導，中國國務院關稅稅則委員會發布公告決定，對原產於美國的659項約500億美元進口商品加徵25%的關稅。其中545項約340億美元商品自7月6日起實施加徵關稅。

在這545項商品中，汽車類商品涉及28項，範圍涵蓋越野車、小客車、貨車、變速箱及零件。部分車企經銷商表示，特斯拉、Jeep等美國進口汽車將受影響。

在這之前，中國國務院關稅稅則委員會曾宣布，將汽車整車稅率為25%的135個稅號和稅率為20%的4個稅號的稅率降至15%，於7月1日執行。若加上7月6日對涉及車型的25%關稅，美國進口車的關稅最後將為40%。

報導指出，關稅調整針對的是所有在美國組裝並整車進口的汽車。但福特、雪佛蘭、別克等多數在中國本土組裝的美國品牌車型，並不受關稅調整影響。少數自美國整車進口的車型則銷量不大。

不過，像特斯拉、林肯等在美國生產並整車進口到中國的美國品牌，以及在美國設廠組裝的如德國BMW X5、賓士GLE等歐洲品牌休旅車，也會受到關稅影響。無論是廠商建議售價還是零售價，都將面臨漲價壓力。

汽車行業分析師鍾師表示，為了避免損失增加，車企可能會利用7月1日至7月6日之間的關稅差，加速突擊進口部分車輛。進口關稅提升，美國車企或將考慮再提高中國本土組裝的車型比重。