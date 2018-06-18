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中美貿易戰開打 台灣將受雙重打擊

2018-06-18 14:12世界日報 記者謝雨珊／洛杉磯報導

台灣產業與中國大陸有著千絲萬縷的關係。但中美開打貿易戰，要給對方的進口商品加徵25％關稅，學者認為台灣將遭受雙重打擊。

據美國《富比世》雙周刊報導指出，中美作為全球最大的兩個經濟體開打貿易戰，馬來西亞、台灣、南韓和巴西將受最大影響。就台灣來說，製造商將科技硬體零組件，運往大陸組裝或組裝後轉出口，包括郭台銘的富士康及其他科技業生產商的基地均在中國。據悉，這些產品已列入加徵關稅名單中，從中國組裝後運到美國的成本恐都將會增加。

前台灣東吳大學政治系教授蔣洪寬表示，中國大陸是台灣最大的市場，很多貨物都是從台灣運到中國大陸，在中國加工之後再運到美國，而美國宣布對中國進口商品加徵25%關稅，必定影響從台灣出口到大陸的商品。他說，美國不單只是對中國大陸加徵關稅，對法國、英國等歐盟國家、加拿大以及其他盟友都存在關稅問題，「美國可以說是對上全世界，這對美國未來不是好事」。

不過蔣洪寬認為，美國的東北亞戰略才是大問題。川金會日前在新加坡舉行，川普認為與南韓的聯合軍演費用太昂貴，因此放出消息凍結長年和南韓「具挑釁」的軍事演習。蔣洪寬說，這將會影響南韓、日本、台灣的防衛。他認為，美國防衛東北亞的軍心將動搖，川普為守護「美國第一」原則，為金錢利益，不肯為東北亞國家付出代價，也不顧盟友安全，對台灣來說衝擊很大。

中美開打貿易戰，要給對方的進口商品加徵25％關稅，學者認為台灣將遭受雙重打擊。美...
中美開打貿易戰，要給對方的進口商品加徵25％關稅，學者認為台灣將遭受雙重打擊。美聯社
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