親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
日本大阪強震
美中貿易交鋒
川金峰會落幕
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

疑求歡不成遭勒斃分屍棄陽明山 警搜山找到兩袋屍塊

平衡美中貿易 中方不讓難成效

2018-06-18 14:09世界日報 記者王若然 / 洛杉磯報導

前底特律大學政治系系主任戴鴻超認為，貿易戰發生的根本原因是，中美兩國沒有認識到解...
前底特律大學政治系系主任戴鴻超認為，貿易戰發生的根本原因是，中美兩國沒有認識到解決問題的根源，談判破裂有著深層原因，想要達到貿易平衡，中方必須做出讓步。法新社
分享

美國15日宣布對中國500億進口商品加徵25%關稅，中方六小時後也宣布對美國進口到中國的500億元商品包括農產品、汽車和水產品加徵25%關稅。雙方都宣稱從7月6日起實行新關稅政策。對此，前底特律大學政治系系主任戴鴻超認為，貿易戰發生的根本原因是，中美兩國沒有認識到解決問題的根源，談判破裂有著深層原因，想要達到貿易平衡，中方必須做出讓步。

戴鴻超說，川普想要扭轉美中貿易長期逆差的局面，此外美國企業在中國投資限制頗多等。川普想要解決問題的初衷沒錯，但實在不至於要開打貿易戰。另方面，導致美中貿易不平衡的原因，在於中國關稅低很多，中國加入世界貿易組織時取得特惠待遇，中國勞動力較便宜，商品價格比較低，所以中國商品較有競爭力。

川普日前要求中國多買美國2000億元商品，戴鴻超認為，川普這一目標「不可能實現」。因為從美國出口到中國的商品類型來看，很多是大豆、玉米、豬肉等價格不高的農產品，很難增加出口2000億元商品到中國。

戴超鴻認為，美國想要逆轉貿易赤字，可以促使中國降低過高的關稅。例如汽車稅，美國的汽車稅為2.5%，中國則是25%。此外就是促使中國放寬美國企業在中國投資環境，例如在中國的外企持股比例限制為50%，但在美投資的中國企業則可以100%持股。另方面，中方的考量除了保護國內企業，還有如果對美國放寬投資環境，那麼對歐洲等其他地區的投資也要放寬，對中國經濟有很大影響。中國已成為世界上最大的經濟體之一，應該有能力降低關稅，放寬國內投資環境，並有能力處理這些政策實施後帶來的影響。

貿易戰無贏家。戴超鴻認為，如果美中兩國貿易戰繼續下去，勢必會產生政治影響，當兩國意識到貿易戰的危害時，以及貿易戰無法解決問題時才會收手，重回談判桌各讓一步。對於美國來說，當中國對美國進口的日常商品（Consumer Products）如農產品、高科技產品加徵關稅時，很可能導致美國國內通貨膨脹，對人民生活造成嚴重影響。

川普貿易戰美中關係
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

中美貿易戰開打 台灣將受雙重打擊

2018-06-18 14:12

500億美元已上日期 美中貿易戰恐難逆轉

2018-06-18 13:24

王晨來美遊說之際 美斷然宣布 引發中國以牙還牙

2018-06-18 13:20

中美貿易戰升溫 陸官媒：以戰止戰 不得不為

2018-06-18 11:29

全球最大糧商：美中貿易報復措施 將有嚴重後果

2018-06-18 10:44

開徵關稅…擋不住中國2025

2018-06-18 00:05

美中貿易戰衝擊度 看三指標

2018-06-18 00:05

大宗商品價格 先嚇跌

2018-06-18 00:05

陸產品將加徵關稅 美企下單跟時間賽跑

2018-06-17 23:59

川金會後 川普自認有籌碼「更大餘地懲罰中國」

2018-06-17 15:24

貨運延緩、原料漲價 全球經濟受衝擊

2018-06-17 15:15

貿易戰升級 美中各擬千億美元清單

2018-06-17 15:15

陸連發三公告 查美國傾銷

2018-06-17 00:43

大陸迅速反擊 傳遞強硬訊號

2018-06-17 00:42

大陸盯上油氣 市場大感意外

2018-06-17 00:42

中國減持美債 動作不斷

2018-06-17 00:42
看更多

熱門文章

有感搖晃！日本大阪7時58分發生規模6.1地震 JR停駛中

2018-06-18 08:00

日本規模6.1地震 關西地區路面交通大亂

2018-06-18 09:01

柬埔寨親王發生車禍 親王重傷 王妃不治

2018-06-17 17:53

【不斷更新】大阪地震3死傷者增至200多人 9歲女童被外牆壓住亡

2018-06-18 12:20

有錢人的煩惱 祖克柏姊姊不想被當成「人體ATM」

2018-06-17 19:35

見面後不到一周！川普威脅金正恩　談判失敗就恢復軍演

2018-06-17 23:01

超載休旅車飛車逃攔檢 時速160公里翻覆5死

2018-06-18 08:25

川金會後 川普自認有籌碼「更大餘地懲罰中國」

2018-06-17 15:24

大阪震央有兩個斷層帶 日學者：恐誘發斷層活動

2018-06-18 11:01

紐澤西州藝術節槍擊案致20傷 嫌犯1死1遭警拘留

2018-06-17 21:20

登山客漠視環境浩劫 聖母峰淪世界最高垃圾場

2018-06-17 17:44

大阪環球影城地震後仍開放 遊客：一堆設施關閉中

2018-06-18 11:27

川普關稅政策擋不住「2025中國製造」

2018-06-17 17:17

影／關西強震逾200人受傷 劇烈搖晃畫面曝光

2018-06-18 12:58

開徵關稅…擋不住中國2025

2018-06-18 00:05

共享單車落伍了 矽谷創投現在最看好「滑」通勤

2018-06-18 11:00

不得在街頭閒晃 杜特蒂新措施惹議

2018-06-17 16:42

美中貿易戰衝擊度 看三指標

2018-06-18 00:05

古董專家也驚嘆！ 男子離世留下8萬張黑膠唱片

2018-06-18 11:17

拒被房貸套牢！ 夫妻用泥土裝袋 花90萬蓋屋

2018-06-18 12:57

關西地震 大阪已有3死51傷

2018-06-18 10:22

全球最大糧商：美中貿易報復措施 將有嚴重後果

2018-06-18 10:44

影／日本大阪規模6.1地震 傳9歲女童罹難

2018-06-18 10:17

影／別玩命！開窗偷摸遭獅吼 遊客嚇到吃手手

2018-06-17 18:03

貿易戰升級 美中各擬千億美元清單

2018-06-17 15:15

日王室逾百年來首訪俄 傳親王妃將看世足賽

2018-06-18 02:04

富士康北美總部 爆環保隱憂

2018-06-17 15:20

日本大阪強震 近百年首見震度6弱

2018-06-18 13:17

不滿馬其頓更名協議 希臘抗議民眾與警方對峙

2018-06-17 22:00

紐時：星神秘美商傳話庫許納 促成川金會

2018-06-17 22:33

中美貿易戰升溫 陸官媒：以戰止戰 不得不為

2018-06-18 11:29

希臘、馬其頓總理 在邊界舉行馬其頓更改國名儀式

2018-06-17 16:47

湄公河五國 打造經濟走廊

2018-06-18 00:05

大宗商品價格 先嚇跌

2018-06-18 00:05

美國調高最低時薪 揮別小費文化？

2018-06-17 15:23

大阪強震最大震度6弱 至少2人死亡

2018-06-18 10:17

持刀女高喊真主至大後行凶 法國南部2傷

2018-06-18 02:05

貿易戰升溫 經理人加碼金融、科技股

2018-06-18 00:09

貨運延緩、原料漲價 全球經濟受衝擊

2018-06-17 15:15

大阪今早強震 觀光局：台旅行團未傳災情

2018-06-18 10:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top