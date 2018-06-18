平衡美中貿易 中方不讓難成效

2018-06-18 14:09 世界日報 記者 世界日報 記者 王若然 / 洛杉磯報導



前底特律大學政治系系主任戴鴻超認為，貿易戰發生的根本原因是，中美兩國沒有認識到解決問題的根源，談判破裂有著深層原因，想要達到貿易平衡，中方必須做出讓步。法新社 分享 facebook

美國15日宣布對中國500億進口商品加徵25%關稅，中方六小時後也宣布對美國進口到中國的500億元商品包括農產品、汽車和水產品加徵25%關稅。雙方都宣稱從7月6日起實行新關稅政策。對此，前底特律大學政治系系主任戴鴻超認為，貿易戰發生的根本原因是，中美兩國沒有認識到解決問題的根源，談判破裂有著深層原因，想要達到貿易平衡，中方必須做出讓步。

戴鴻超說，川普想要扭轉美中貿易長期逆差的局面，此外美國企業在中國投資限制頗多等。川普想要解決問題的初衷沒錯，但實在不至於要開打貿易戰。另方面，導致美中貿易不平衡的原因，在於中國關稅低很多，中國加入世界貿易組織時取得特惠待遇，中國勞動力較便宜，商品價格比較低，所以中國商品較有競爭力。

川普日前要求中國多買美國2000億元商品，戴鴻超認為，川普這一目標「不可能實現」。因為從美國出口到中國的商品類型來看，很多是大豆、玉米、豬肉等價格不高的農產品，很難增加出口2000億元商品到中國。

戴超鴻認為，美國想要逆轉貿易赤字，可以促使中國降低過高的關稅。例如汽車稅，美國的汽車稅為2.5%，中國則是25%。此外就是促使中國放寬美國企業在中國投資環境，例如在中國的外企持股比例限制為50%，但在美投資的中國企業則可以100%持股。另方面，中方的考量除了保護國內企業，還有如果對美國放寬投資環境，那麼對歐洲等其他地區的投資也要放寬，對中國經濟有很大影響。中國已成為世界上最大的經濟體之一，應該有能力降低關稅，放寬國內投資環境，並有能力處理這些政策實施後帶來的影響。

貿易戰無贏家。戴超鴻認為，如果美中兩國貿易戰繼續下去，勢必會產生政治影響，當兩國意識到貿易戰的危害時，以及貿易戰無法解決問題時才會收手，重回談判桌各讓一步。對於美國來說，當中國對美國進口的日常商品（Consumer Products）如農產品、高科技產品加徵關稅時，很可能導致美國國內通貨膨脹，對人民生活造成嚴重影響。