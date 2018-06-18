全球最大糧商：美中貿易報復措施 將有嚴重後果

2018-06-18 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



針對中美貿易戰，全球最大的糧食貿易商、美國最大非上市公司嘉吉公司（Cargill）今日聲明，全球最大兩個經濟體之間的貿易爭端的影響，將給經濟增長和就業創造帶來嚴重後果，並會傷害那些最脆弱的經濟體。

路透報導，嘉吉警告稱，針鋒相對的報復措施不會解決中美兩國提出的貿易問題。兩國坐在談判桌前協商解決方案，比如一份負責任的貿易協定，符合兩國的利益。只有通過基於規則的制度，大家才能在公平的環境中競爭。

嘉吉和ADM、邦吉、路易達孚齊名的世界四大糧商之一，也是世界上最大的私人控股公司之一（非上市公司）、最大的動物營養品和農產品製造商。

美國總統川普上周五宣布，美國將對進口自大陸的與知識產權和科技相關的500億美元商品徵收25%的關稅，並稱如果大陸採取報復措施，將進一步徵稅。當日，大陸同樣宣布將對價值500億美元的659項美國商品加徵25%關稅，其中包括大豆這一美國對華出口額最大的單一農產品。

以往，另外兩家全球穀物商品貿易商Archer Daniels Midland(ADM)(ADM.N)和邦吉(BG.N)均表示，他們能夠經受中美關係緊張引發的農產品貿易爭端的衝擊，而且可能從中獲利。