陸學者：美期中選舉後 將放開手腳制裁中國

2018-06-17 20:30 中央社 台北17日電



針對美國宣布對價值500億美元中國商品加徵25%關稅，中國人民大學國際事務研究所長王義桅認為，美中都在釋放訊號試探對方反應。但美國期中選舉過後，美方將「放開手腳」加強制裁中國。

香港明報報導，王義桅還認為，在美國期中選舉前，美中雙方彼此試探的動作都不會停止。

王義桅指出，對於貿易戰，美中半年來一直處於「山雨欲來風滿樓」的狀態，是美國總統川普和他所屬的共和黨以「維護美國利益優先」為名討好選民的動作，為11月舉行的期中選舉拉票。

他表示，美中雙方深知貿易戰最後會造成「雙輸」局面，因此都在不斷釋放訊號以試探對方的反應，再做決定。

王義桅認為，期中選舉並不是美中關係緩和的時間點。由於美國真正目的在削弱中國的競爭力，貿易戰只是開端，因此在期中選舉過後，川普及共和黨出於戰略考慮，對中國的制裁會「放開手腳」展開。

他說，美方的手段將從貿易方面，向投資、高科技、「中國發展模式」，乃至於「體制」方面「全方位蔓延，全方位壓制中國」。

王義桅提到，美國對中國的戰略圍堵，直接影響中國的創新投資環境，將使中國企業無法投資高風險的創新項目，是中國最大的損失。不過，美國資本家不可能完全配合美國政府切斷與中國的合作與聯繫。