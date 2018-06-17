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美中貿易戰 星學者：台灣慎防成博奕棋子

2018-06-17 18:35中央社 新加坡17日專電

新加坡學者分析，北韓問題在川金會後緩解，美中貿易戰成為亞太政經板塊熱點，對台灣來說，如何避免淪為博奕棋子，而能借力使力，是當前因應地緣政治新局的挑戰。

美國15日宣布對中國價值500億美元的商品課徵25%高關稅，中國6小時後也祭出規模對等的關稅反制清單。雙方首波涉及340億美元的關稅制裁將於7月6日實施，美中貿易戰看似一觸即發。

新加坡南洋理工大學中文系講師李氣虹今天表示，12日舉行的川金會，雖讓北韓承諾朝非核化努力，卻僅屬暫拋核武、轉向經貿發展的可能「開端」，東北亞局勢基本盤仍未出現結構性改變。

李氣虹說，從地緣政治切入，東北亞局勢穩定關鍵仍在美國、日本和中國的互動關係，美國與中國更扮演關鍵角色。北韓問題在川金會後暫獲緩解，美中貿易戰火延燒，就成為美中領袖最大的矛盾。

李氣虹認為，美國總統川普（Donald Trump）獨特的商人出身背景，讓外界摸不透他的行為模式。川普強調他與中國國家主席習近平、北韓領袖金正恩等國家元首間的友好私人情誼。

他以這次美中貿易戰火為例，說明川普欲減少美國貿易逆差的目標，高舉關稅大旗，卻又強調與習近平是好朋友。這似乎與中國「鬥而不破」的作法不謀而合。

李氣虹分析，川普的美國優先政策，讓美國原本的貿易夥伴國，可能受到利益損害。因此，台灣面對川金會後的亞太區域發展新局，特別是在經貿發展上要如何布局，就要特別小心。

李氣虹說，從台灣旅行法或美國在台協會新館落成，不論外界評斷是否代表美台關係增溫，相關舉措不難看出川普政府美國優先的重要盤算。台灣不僅有必要關注美國亞太戰略角色，也要留意避免淪為賽局理論中的「棋子」。

另外，川金會後的北韓，如果落實非核化承諾，能換取減緩經濟制裁，李氣虹強調，這對區域周邊國的確會帶來不少商機，如果金正恩信守承諾放棄核武，以利內部經濟改革，似乎類似中國數十年前經濟改革的開放模式，這對台灣活力充沛的中小企業，無異帶來更多機會。

北韓川金會川普
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