川普關稅政策擋不住「2025中國製造」

2018-06-17 17:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



美國對500億美元中國產品開徵關稅，包括機械、電子、金屬、化工及運輸設備，主要是為了阻止中國主導未來產業的能力。但經濟學家普遍認為美國藉由關稅來拉高這些中國產品在美國的售價，未必就能拖住中國邁向機器人、生技及量子電腦等產業的步伐。

以下是經濟學者對川普試圖阻礙中國推動高科技產業發展的看法：

1.康乃爾大學經濟學者普拉薩（中國經濟專家）：

美國開徵關稅過於魯莽，而且效果不彰。由中國進口美國產品與服務的結構顯示，川普政府並沒有多少籌碼能打壓中國發展科技的雄心。再者，美國對中國需要的產品課徵關稅，只會使中國在追求創新及取得零件方面能夠加速自給自足。更有效的策略是與許多中國的貿易夥伴建立聯盟，而這些國家同樣關切中國的貿易及經濟政策，包括強迫轉移科技及保護智財權不力等方面。

2.北京Trivium China企業顧問公司經濟學家卜安德：

美國相信藉由限制中國的出口，可以影響中國提升價值鏈的能力，但這是錯誤的思維，因為中國仍可以將這些產品賣到全世界；而且也無法使美中貿易逆差大幅減少，因為目前中國這類產品對美國的出口額並不多。

美國要想阻止中國提升價值鏈，真正的籌碼在於限制科技產品對中國出口，例如半導體；半導體是所有這類產業的基礎，而中國的半導體產業相當脆弱，這才是中國的軟肋。

3.牛津經濟學公司專家庫吉斯：

中國的確以自有品牌出口一些中、高階科技產品及／或科技，但並非對美國出口。美國想要靠關稅來迫使中國放棄這項產業政策，但中國絕不會放 棄。中國雖然也從歐洲、日本及南韓進口一些高科技產品及零組件，但從中興電訊案顯示，美國才是中國科技產品的主要供應者；少了美國，中國將很難拓展高科技產業。

4.中國經濟褐皮書公司首席經濟學者史劍道：

美國要打擊「2025中國製造」政策，並非開徵關稅，而是設法阻止中國以獎勵措施將相關產品銷往美國，要求國會通過全面性的反補貼法案，並對竊取及裹脅美國智慧財產的中國企業實施全球性金融制裁。但從中興通訊的案例顯示，川普雖對中興非常火大，但並不想限制美國對中國的出口；這種作法非常短視，但川普的優先作法仍在於削減貿易逆差。

5.澳中關係研究院副院長羅震：