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川金會後 川普自認有籌碼「更大餘地懲罰中國」

2018-06-17 15:24世界日報 編譯中心／綜合16日電

紐時報導，中美貿易矛盾升溫，或與川金會落幕有關。 美聯社
紐時報導，中美貿易矛盾升溫，或與川金會落幕有關。 美聯社
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中美貿易矛盾再度升溫，「紐約時報」指出，美國對中國採取強硬手段，或與「川金會」順利落幕有關。隨著「川金會」在新加坡圓滿舉行，川普總統目前有「更大餘地懲罰中國」，令美國政府瞄準價值500億美元的進口中國商品，徵收25%關稅。

紐時報導，美國過往在落實與暫停向中國徵收關稅之間徘徊，並意圖透過談判，讓美國公司進一步進駐中國市場；中國則提出，向美國購買近700億美元的能源、農業以及製造業等多種產品，換取美國取消關稅。但美國15日宣布對中國進口商品徵收重稅，令中美貿易談判瀕臨破裂邊緣。

川普及其對外經貿團隊認為，關稅威脅令美國在與中方的談判中掌握籌碼。不過政府有關人士透露，美國政府未必一次過對所有進口中國商品徵收關稅，會分階段執行，以便雙方繼續談判。川普日前接受福斯電視台訪問時表示，中國承受不了他在貿易方面的大力打擊，他會在未來兩周，在貿易問題上對中國採取強硬手段。

國務卿龐培歐日前在北京與中國外交部長王毅會面時提到，美國的貿易赤字依然巨大，川普正在進行糾正，以讓貿易變得更加平衡、互惠互利及公平，使美國工人受到公平對待。

中國問題專家甘迺迪（Scott Kennedy）指出，中美談判沒有太大進展，美國政府高層官員已達成共識，認為某種處罰是合理的；而中國在北韓問題上有安全利益的考量，不太可能破壞美國與北韓當前的進程。

川普北韓
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