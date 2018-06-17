陸連發三公告 查美國傾銷

2018-06-17 00:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



大陸商務部連發三個公告對涉及美國無縫鋼管等三項進口產品反傾銷調查，貿易戰急劇升溫。圖為大陸國家主席習近平（左）與美國總統川普。 本報系資料庫 分享 facebook 中國大陸商務部官網昨（16）日清早一口氣連發三個公告，內容對涉及美國無縫鋼管等三項進口產品反傾銷調查，這項舉措凸顯中美貿易戰急劇升溫。

美國白宮15日晚間發表聲明，宣稱要對自中國大陸進口的500億美元商品加徵25%關稅，並擇日宣布對部分中國個人和實體實施投資限制和出口管制。

北京當局在六個小時後，立即採取同等力度反擊，宣布對原產於美國的659項約500億美元進口商品加徵25%關稅。

不僅如此，大陸商務部一大早就連發三個反傾銷公告，對美國產品「三箭齊發」，即對原產於美國、沙烏地阿拉伯、馬來西亞和泰國的進口乙醇胺初裁反傾銷調查，也對原產於美國和日本的進口氫碘酸產品初裁反傾銷調查，對原產於美國和歐盟的進口相關高溫承壓用合金鋼無縫鋼管反傾銷措施發起期間複審調查。

大陸商務部指出，進口乙醇胺產品存在傾銷，大陸乙醇胺產業受到實質損害，且傾銷與實質損害之間有因果關係，決定對原產於美國、沙烏地阿拉伯、馬來西亞和泰國的進口乙醇胺產品，自6月23日起實施臨時反傾銷措施，依據裁定的各公司傾銷幅度（11.7%到97.3%）向大陸海關提供相應保證金。

商務部還決定對原產於美國和日本的進口氫碘酸產品實施臨時反傾銷措施，同樣也是從6月23日起，進口原產於美國和日本的氫碘酸產品時，應依據裁定的各公司傾銷幅度（41.1%到118.8%）向海關提供相應保證金。

商務部指出，今年5月，大陸產業向商務部提出申請，主張美國和歐盟向中國出口高溫承壓用合金鋼無縫鋼管的傾銷幅度加大，超過目前所適用的反傾銷稅稅率，請求對該反傾銷措施進行傾銷及傾銷幅度期間複審。