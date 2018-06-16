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經濟解析／中、美貿易戰的四種可能腳本

2018-06-16 17:34經濟日報 記者任中原╱即時報導

美國總統川普15日宣布對價值500億美元的進口中國產品開徵懲罰性關稅，並賭中國暫時不會跟他攤牌；但結果如何並不確定，而且需要一段時間。

美國提出的第一批課稅清單總額為340億美元，從7月6日起生效，並威脅中國如果報復，還會再加碼。中國已經迅速表示將會報復，並列出課稅清單，包括汔車與農產品，將對共和黨造成政治上的傷害。

貿易代表賴海哲表示，「我們希望中國不會倉促反應。我們希望能使雙方再做進一步談判，並希望中國改變政策」。

川普之前已威脅將再針對1,000億美元中國產品課稅，美國官員也即將完成產品清單，表示美國可能很就會升高貿易衝突。政府表示正在研擬如何限制中國在美國的投資，並將於6月30日公布。

華府戰略與國際研究中心副主任甘迺迪表示，「問題在於川普政府是否當真想與中國談判，還是先劃開一條口子，之後才認真與中國談判？」

以下是未來數周到數月間可能出現的四種狀況：

1.雙方各退一步

一個月前，這種情況可能出現，當時美國財政部長米努勤表示政府「將把貿易戰按住」，不會對中國開徵關稅，也使美國接受中國增加採購美國產品的希望提高。但就在之後幾天內，雙方又從談判桌撤回。

現在雙方似乎不大可能在短期內和解。美國高級官員15日表示，美國聚焦於結構性改變中國的科技產品交易方式，要求北京停止強迫美國企業轉移技術；北京表示不會同意對「2025中國製造」計畫做重大改變。

2. 中國讓步

習近平一再表示要捍衛現行全球貿易秩序，並推動經濟轉型。一旦發生貿易戰，將會干擾中國政府的經濟管理工作，而中國5月經濟表現已經減緩。

對美國最有利的情況，就是中國在科技問題上退讓，並開放更多美國產品及服務進口。

3.美國讓步

川普雖自詡為「談判高手」，但他就任後對外談判的紀錄仍乏善可陳。中國了解川普一向先虛張聲勢，而且他對股市上漲及經濟熱絡相當滿意。

中國列出的報復清單中，包括一系列的農產品，如黃豆、高梁及棉花，這對農業州將是重大打擊，而農業州在2016年大選時普遍支持川普。因此川普現在的動作可能是在暗示他不僅想要繼續談判，而且的確想要先解決短期問題，而非長期問題。

4.全面貿易戰開打

雙方可能不會很快就解決問題，而且情況可能迅速升高。雙方都不願示弱。川普的大票倉是「鏽帶」傳統工業州，而這些州受「全球化」的打擊甚重。由於11月美國國會即將舉行期中選舉，他必須安撫他的政治基地。

習近平的長期戰略，是使中國成為全球的科技領導者。如果美國要求中國對基本經濟模式做系統性的改變，可能使雙方處於長期的緊張狀態。以往美國便曾要求中國放寬煉鋼業的控制，效果有限。

彭博資訊經濟學者預料，貿易戰對雙方經濟成長的直接影響有限；但如果傷害到企業與消費者信心，傷害將會加劇。貿易戰可能會傷害美國勞工、農民及消費者；目前雖還未到這步田地，但已經引發憂慮；一旦發生重大衝突，後果將難以逆料。

川普北京習近平
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