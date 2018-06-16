貿易戰「狼來了」喊太多次 華爾街已免疫？

2018-06-16 17:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



近幾個月來，每當美國與中國互祭關稅或全球貿易戰的疑慮竄升，美國股市就趴倒，但從15日華爾街的反應來看，市場投資人似乎逐漸對華府與北京「紙上談兵」的戰鼓聲感到麻木。

最新發展是，美國總統川普15日公布課稅清單，準備對總值500億美元的中國產品加徵進口關稅，第一波課稅目標對準818項、總值340億美元產品，7月6日起開徵25%關稅。北京當局隨即揚言報復。

最新發展雖可能引爆世界兩大經濟體之間的貿易戰，但從美股三大指數15日僅以小跌作收來看，股市投資人大致處變不驚。標普500指數當天收盤只跌0.1%，那斯達克綜合指數跌0.19%，道瓊工業指數跌0.34%。

相形之下，標普500指數3月1日跌1.3%，因為川普那天宣布對進口鋼、鋁課重稅；3月22日該指數暴跌2.5%，反映川普宣布對中國進口課500億美元關稅、升高美-中貿易緊張情勢，投資人擔心貿易戰會影響美國經濟成長。

為何這回華爾街反應顯得很淡定？Horizon投資服務公司執行長卡森說：「市場對這些關稅問題已變得有點感覺麻痺。他們已習慣這種先攻擊再談判的手法。」

Chase投資顧問公司總裁圖茲說：「這有點像是狼來了症候群。」他指出，投資人雖然對關稅及其衍生的不確定性感到憂心，心裡卻認為這可能只是又一次的貿易談判戰術運用。

目前為止，川普針對貿易議題的口頭威脅比實際行動多，真正付諸行動的只有對進口自中國、歐盟等國的鋼和鋁分別課徵25%和10%的進口關稅。