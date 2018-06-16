陸官媒轟美國一意孤行 英媒：劉鶴對美方感到沮喪

2018-06-16 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



英國金融時報報導指出，川普政府宣布對大陸產品徵稅措施後，作為中方經濟談判代表的中國國務院副總理劉鶴，對缺乏進展以及美國違背諾言感到沮喪。百度百科 分享 facebook

美國宣布對總值500億美元的中國大陸進口商品徵收25%關稅後，大陸官媒人民日報16日發表評論，批評美方一意孤行必將損人害己，並指責美方的反覆無常已成為「常態」，讓大陸進一步認清川普政府蠻橫無理、自私任性的面目。

不過英國金融時報引述消息人士的話指出，中美談判陷入僵局，中共國務院副總理劉鶴對此感到沮喪。

人民日報評論認為，中方應對貿易戰雖要付出一定代價，但放眼未來，這樣的代價值得付出，熬過眼前的挑戰和陣痛，大陸將迎來更大發展機遇。

文章批評，川普的「美國優先（貿易政策）」正變成「美國獨行」，川普政府執迷不悟扮演起全球經濟攪局者的不光彩角色，美國可以肆意妄為，但世界經濟和國際貿易由不得，經不起這樣反覆折騰，大陸必須與各國一道，對這種不責任的行為進行堅決反擊，給好戰者還以顏色，讓好事者接受教訓。

環球時報的社評則指出，川普如此蠻幹，秘密在於美國選舉是「廣場行為」，靠喊口號和豎標籤爭取選票，而選民吃的就是這一套，白宮對大陸高技術產品下手，就是要讓公眾留下川普「體恤農業州」的印象和認同。

環時社評還批評白宮當下的做法是亂開小煤窰，為賺點快錢不惜把整個礦床毀掉。

此外，英國金融時報引述消息人士的話指出，中美談判陷入僵局，雙方目前沒有對話的計劃。

報導指出，川普政府宣布對大陸產品徵稅措施後，作為中方經濟談判代表的中國國務院副總理劉鶴，對缺乏進展以及美國違背諾言感到沮喪。

在私下的對話中，北京的高級官員表示，美國財政部長梅努欽認為潛在的中美貿易戰暫停，但與川普的說法產生矛盾，在這之後對大陸而言，川普政府就失去了信譽。

報導還認為，川普近期在加拿大G7峰會上，在貿易問題上與美國最緊密的盟友加拿大鬧翻，這進一步堅定了大陸政府的看法，那就是美國總統不可信。