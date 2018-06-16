中國將對500億美元美國貨課25%關稅 7月實施

2018-06-16 03:44 中央社 北京16日綜合外電報導



中美兩強相互放話下，貿易再陷緊張關係。圖為上海洋山深水港的貨櫃碼頭。 路透社 分享 facebook

中國官媒新華社今天引述國務院關稅稅則委員會報導，中國將對總值500億美元的659項美國貨加徵25%關稅。

新華社報導，中國針對價值340億美元的美國進口農產品、汽車和水產品加徵關稅的措施，將從今年7月6日起實施。

根據新華社，針對其他美國貨課徵關稅措施，將在稍後日期宣布。