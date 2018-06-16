親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易交鋒
川金峰會落幕
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

世足／C羅上演帽子戲法 葡萄牙3：3逼平西班牙

中國將對500億美元美國貨課25%關稅 7月實施

2018-06-16 03:44中央社 北京16日綜合外電報導

中美兩強相互放話下，貿易再陷緊張關係。圖為上海洋山深水港的貨櫃碼頭。 路透社
中美兩強相互放話下，貿易再陷緊張關係。圖為上海洋山深水港的貨櫃碼頭。 路透社
分享

中國官媒新華社今天引述國務院關稅稅則委員會報導，中國將對總值500億美元的659項美國貨加徵25%關稅。

新華社報導，中國針對價值340億美元的美國進口農產品、汽車和水產品加徵關稅的措施，將從今年7月6日起實施。

根據新華社，針對其他美國貨課徵關稅措施，將在稍後日期宣布。

國務院
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

美對陸課稅清單拍板 首波總值500億美元

2018-06-16 00:41

陸強力回擊美貿易制裁 先前談判全作廢

2018-06-16 00:45

美中貿易戰加劇 專家憂兩敗俱傷

2018-06-16 01:01

貿易戰點火！美徵500億美元商品25%關稅 陸同等規模回敬

2018-06-16 00:02

美課中25%關稅 雙方經貿出招一次看懂

2018-06-16 02:08

陸反擊美關稅措施 美官員：陸行為是重大錯誤

2018-06-15 23:46

美國優勢不在關稅 學者：貿易戰很快會有新戰場

2018-06-15 23:36

美祭關稅制裁 北京怒責挑起貿易戰

2018-06-15 22:36

美關稅制裁 中國宣布立即同等規模反制

2018-06-15 22:33

美中互嗆祭關稅 道瓊指數盤初重挫近200點

2018-06-15 21:58

對中課關稅 川普：公平貿易更重要

2018-06-15 21:51

川普宣布對500億美元陸商品加徵關稅 並警告勿採取報復

2018-06-15 21:15

大陸商務部強力回擊美國貿易制裁 先前談判全數作廢

2018-06-15 20:47

美國宣布對500億美元中國產品徵25%關稅

2018-06-15 20:40
看更多

熱門文章

川普對陸500億美元商品課稅 貿易戰進入互損新階段

2018-06-15 10:59

美國宣布對500億美元中國產品徵25%關稅

2018-06-15 20:40

影／命大！Volvo正面對決大卡車 車頭全毀駕駛生還

2018-06-15 16:40

美學者：民眾為何不信任高教？因為大學太多女生

2018-06-15 09:11

大陸商務部強力回擊美國貿易制裁 先前談判全數作廢

2018-06-15 20:47

母親不給8歲孩吃冰 英國社工寫44頁報告帶走小孩

2018-06-15 17:26

【重磅快評】川普騙你關於高峰會的事...

2018-06-15 15:12

「日本最強等級警車」 用來對付逼車跟嚴重超速

2018-06-15 19:52

交通革命：馬斯克建芝機場快車 12分鐘抵達車資20美元

2018-06-15 07:08

華爾街日報：川普已批准對500億美元陸產品徵收關稅

2018-06-15 07:05

傳美對中擬第2份關稅清單 鎖定1000億美元商品

2018-06-15 19:43

川普宣布對500億美元陸商品加徵關稅 並警告勿採取報復

2018-06-15 21:15

愛因斯坦日記曝歧視中國 網友喊「抵制愛因斯坦」

2018-06-15 15:10

英國麥當勞將以紙吸管取代塑膠吸管

2018-06-15 15:06

美國優勢不在關稅 學者：貿易戰很快會有新戰場

2018-06-15 23:36

不打自招！川普：停止美韓軍演是我的想法 非北韓要求

2018-06-15 22:35

陸反擊美關稅措施 美官員：陸行為是重大錯誤

2018-06-15 23:46

點燃貿易戰火 歐盟將對美國徵報復性關稅

2018-06-15 15:52

美料公布對500億美元陸產品關稅更新清單 要打科技領域

2018-06-15 08:40

「台灣是中國一部分」？ 美日韓這些航空公司不甩北京

2018-06-15 09:42

英工程師涉向中洩F-35機密 遭警逮捕

2018-06-15 12:27

歐元暴跌創英國公投脫歐最大跌幅 ECB令市場錯愕

2018-06-15 07:00

法15萬人連署拒塑膠吸管 麥當勞找替代品

2018-06-15 08:35

「天才老爹」比爾柯斯比 一口氣開除7名律師

2018-06-16 00:05

美關稅制裁 中國宣布立即同等規模反制

2018-06-15 22:33

影／蒙古大草原上古寺 為何由千禧世代當家？

2018-06-15 10:13

美中互嗆祭關稅 道瓊指數盤初重挫近200點

2018-06-15 21:58

影／傻貓想征服玻璃桌 縱身一躍卻發現不對勁

2018-06-15 17:44

影／北韓官媒釋川金會影片 川普這個動作引來抨擊

2018-06-15 12:49

結束英國留學 日本皇室佳子公主返國

2018-06-15 20:11

陸高考成績進軍美州立大學！新罕布夏接受高考申請入學

2018-06-15 10:58

塔利班首領法茲魯拉 被美無人機擊斃

2018-06-15 23:33

川普向北韓將領敬禮惹議 白宮：基於禮貌

2018-06-15 09:30

交上朋友了！ 川普稱週日要打電話給金正恩

2018-06-15 23:18

美國國會報告 兩岸恐掀太平洋島國外交戰

2018-06-15 10:11

時效屆滿前27小時 日警逮捕10年前性侵嫌犯

2018-06-15 22:22

法英美阻止中國軍備運交中非共和國

2018-06-15 22:05

美課中25%關稅 雙方經貿出招一次看懂

2018-06-16 02:08

尼加拉瓜全國大罷工 首都宛如鬼城

2018-06-15 11:30

想去紐西蘭要快 明年觀光客每人課稅750元

2018-06-15 11:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top