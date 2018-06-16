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美中貿易戰加劇 專家憂兩敗俱傷

2018-06-16 01:01經濟日報 編譯林弈榮／綜合外電

川普若對中國500億美元商品課徵關稅，美中貿易衝突可能升級到互相損害的新階段。 ...
川普若對中國500億美元商品課徵關稅，美中貿易衝突可能升級到互相損害的新階段。 美聯社
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美國公布500億美元中國產品課徵關稅清單，白宮先前已表示，清單公布後「短時間內」就會開徵關稅。彭博資訊經濟學家歐樂鷹（Tom Orlik）認為，美中貿易衝突將進入可能造成雙方損害的新階段。

彭博經濟（Bloomberg Economics）評估，一旦美國課徵關稅，中國報復，對雙方都將造成傷害；雙方間的信任將受到巨大衝擊，但對整體的經濟成長和通膨數據影響不大。

雪梨安保全球投資策略師Shane Oliver表示：「美國對中國開徵關稅，會讓我們更接近貿易戰。我認為川普把這些消息當成迫使中國在貿易方面採取相關行動的手段，這是典型『交易的藝術』手法。」

金融時報分析，新公布修訂版關稅清單和原版差別不大，但更聚焦在「中國製造2025」計畫相關的產品。曾在國際貨幣基金（IMF）擔任中國大陸事務主管的康乃爾大學經濟學家普拉薩德（Eswar Prasad）指出，川普當局的論述稱關稅是為了爭取和貿易夥伴談判的籌碼，但「中國的回應，將會是外科手術式的精準攻擊，目標是對美國經濟和政治造成損害」。

普拉薩德說：「美中雙方希望顧全顏面，在貿易和投資受到重大衝擊前緩解緊張情勢，這對兩國來說都是巨大挑戰。」

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