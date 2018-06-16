美對陸課稅清單拍板 首波總值500億美元

2018-06-16 00:41 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



美國政府15日公布第一波總值500億美元的進口關稅目標清單。 路透 分享 facebook

美國政府15日公布第一波總值500億美元的進口關稅目標清單，引發中國揚言報復，知情人士更透露，美國第二波總值1,000億美元的課稅產品清單也快擬好了，推升全球兩大經濟體間的貿易緊張情勢，市場瀰漫貿易戰疑慮，拖累全球股市15日盤中挫跌，美股早盤跌逾百點。

美國貿易代表署（USTR）15日公布對總值500億美元中國進口品課稅的清單，準備對這些具策略重要性的中國貨品加徵25%關稅，包括與「中國製造2025」相關的產品。根據公告，首波制裁清單共有1,102項產品，涵蓋機器人、航太、工業機械、汽車等產業領域，但不含行動電話、電視機等消費品，將分兩階段實施。

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美國7月6日起將先對價值340億美元的818項產品加徵關稅，其餘160億美元的目標產品將待公告與公眾討論程序後實施。相較下，今年4月USTR初步公布的清單包含逾1,300項產品。川普說：「美國不能再容忍不公平經濟行為導致科技和智慧財產流失。」

中國外交部長王毅表示，若川普執意加徵關稅，中國準備回應。但川普也發表聲明表示，若中國付諸實踐報復的威脅，他將推出更多關稅措施。

路透報導，華府正在準備第二波關稅清單，目標瞄準總值約1,000億美元的中國貨，可能衝擊中國銷美的消費品。如同第一份清單，第二份清單也須交付公眾評論並舉行公聽會，整個程序走完可能需時至少60天，才會生效。

一位美國官員表示，華府既已和平壤建立起直接對話管道，川普不再相信須為借助北京對北韓影響力，而在美中貿易談判放鬆施壓力道。官員14日說，川普已下定決心對中國貨品加徵「相當可觀」的進口關稅。

AMP資本投資公司駐雪梨投資策略長奧利佛說：「一旦落實進口關稅，朝貿易戰就更接近一步。」但他懷疑川普只是藉宣布課稅清單迫使中國在貿易談判讓步。

知情人士說，美國商務部長羅斯本月赴北京與中國官員磋商後，帶回中國承諾擴大採購約700億美元美國大宗商品與製品的提案，但川普不接受。

川普把對中國貨品加徵關稅的口頭威脅付諸行動，拖累追蹤47國股市表現的MSCI AC世界指數15日盤中跌0.3%，美股早盤跌0.5%，道瓊工業指數跌188點至24,988點，美元指數則由紅翻黑，貶值0.2%。