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美課中25%關稅 雙方經貿出招一次看懂

2018-06-16 02:08中央社 台北15日電

中美雙方歷經3輪貿易磋商後，最終還是在貿易戰場上兵戎相見。 路透社
中美雙方歷經3輪貿易磋商後，最終還是在貿易戰場上兵戎相見。 路透社
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美國今天宣布對價值500億美元的中國商品加徵25%關稅。回顧中美近3個月來的貿易對峙，雙方在過程中互祭規模對等的貿易制裁清單，在歷經3輪貿易磋商後，最終還是在貿易戰場上兵戎相見。

美國15日宣布對中國價值500億美元的商品課徵25%高關稅。7月6日起將先對價值340億美元的中國進口商品課徵25%的關稅，之後還會再對284項商品採取關稅行動，包括「中國製造2025」科技發展計畫在內。

中國商務部發言人隨即表態指責美國發起貿易戰，並指出，中國將立即公布同等規模、同等力度徵稅措施，中美先前磋商達成的所有經貿成果將同時失效。

以下回顧過去近3個月來的中美貿易對峙經過。

--3月23日，美國總統川普美東時間3月22日在白宮簽署備忘錄，在301調查認定中國涉及強迫美國企業技術轉移、竊取美企智慧財產權及惡意收購美國高科技企業。美方研擬對中國銷往美國的產品課25%高關稅。

此外，美國依「貿易擴大法」第232條啟動針對鋼鋁的進口關稅，自3月23日起，對進口的鋼鐵和鋁分別徵收25%和10%的稅率，中國未獲豁免，這項政策也被稱為「232措施」。

--3月23日，為了回應美國對進口鋼鐵與鋁課高關稅，中國商務部研擬對美國祭出高關稅的產品清單暫定包含7類、128個稅項產品，多數都是農產品以及鋼、鋁，涉及產品金額共計30億美元。

--4月3日，中國國務院關稅稅則委員會決定採取行動，對前述128項美國產品加徵15%或25%的關稅。

--4月4日，美國貿易代表署（USTR）美東時間4月3日公布對中國301調查徵稅產品建議清單，清單長達45頁，受影響產業涵蓋航太、資通訊、機器人及機械業等，價值約500億美元的產品，建議稅率為25%。

--4月4日，中國國務院關稅稅則委員會決定，研擬對原產於美國的大豆、飛機、汽車、化工品等14類106項商品加徵25%的關稅。

中國商務部公告，這項加徵關稅措施涉及2017年中國自美國進口金額約500億美元。實施日期將視美國政府對中國商品加徵關稅實施情況，另行公布。

--4月6日，川普於美東時間4月5日在聲明中表示，「鑑於中國採取不公平報復行動」回應美國先前宣布的關稅行動，他已指示美國貿易官員考慮再對1000億美元中國商品加徵關稅。

--5月3日，中美首次貿易磋商。美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）率團訪中，連續兩天在北京與中國國務院副總理劉鶴領軍的代表團會談。縮小美國貿易逆差及美方指控中方強迫技術轉移等為其中焦點。

--5月16日，中美第2輪貿易磋商。中國國務院副總理劉鶴以中國國家主席習近平特使、中美全面經濟對話中方首席代表身分，率領中方經貿代表團於當地時間5月15日下午抵達華盛頓。劉鶴此行停留至5月19日。

--5月20日，白宮公布美中第2輪貿易磋商的聯合聲明，在大幅減少美中貿易逆差上雙方達成共識，中國還允諾，將加大採購美國農產品與能源。在智慧財產權保護上，華府提出的相關具體要求，中方也有明確回應。

美國財政部長梅努欽證實，華盛頓和北京當局已同意停止互相加徵關稅。

--5月29日，美東時間5月29日，根據301條款，美國將對價值500億美元、含有工業重要技術的中國商品課徵25%關稅。當中將包括與「中國製造2025」計畫有關的產品，課稅最終產品清單，將於6月15日前宣布。

--6月2日，中美第3輪貿易磋商。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）6月2日至4日率團訪問中國，雙方將繼續就中美經貿問題進行第3輪磋商。會後雙方沒有發表聯合聲明，也沒有提供細節。

國務院劉鶴
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