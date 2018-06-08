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美國會議員想推翻中興和解協議 徹查谷歌和華為的合作

2018-06-08 09:40聯合報 記者季晶晶╱即時報導

美國國會議員想徹查谷歌和大陸手機生產商華為之間的合作關係和資料數據分享協議。圖為...
美國國會議員想徹查谷歌和大陸手機生產商華為之間的合作關係和資料數據分享協議。圖為華為在廣東深圳總部大樓外懸掛的公司標誌。路透
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華爾街日報報導，美國總統川普的政府7日宣布和中興達成和解協議，雖令美國國會反中的鷹派成員略感挫敗，但他們表明態度，與大陸科技公司的戰爭尚未結束。

美商務部宣布給中興留下活路的協議，中興罰款10億美元，並讓美方在不設限的情況下到廠查核，換取能重新向美國供應商採購零部件；但一群跨黨派的議員沒多久就提議在最快下周表決的《國防授權法》追加修正案，企圖趁機撤銷該協議。

國會議員也開始檢視谷歌（Google）和大陸華為科技公司之間的關係，包括共和黨籍的阿肯色州參議員柯頓、佛羅里達州參議員魯比歐、德州眾議員康納威，和北卡羅萊納州眾議員皮坦吉爾，都想徹查谷歌作業系統和華為的合作關係，以及是否允許任何程度的資料數據分享。

民主黨籍維吉尼亞州參議員華納則自行向推特以及谷歌母公司的字母發表公開信，要求兩家公司提供他們和大陸廠商之間資料數據分享協議的內容。他也向字母公司要求，和大陸手機製造小米和大陸科技巨擘騰訊之間其他合作事項的相關訊息。

力求撤銷和中興的協議，是共和黨領導的參院本周第二度揚言，不惜因為重要政策議題，與共和黨籍總統川普對立。部分參議員也尋求撤銷川普最近對歐盟、加拿大和墨西哥進口鋼鋁課徵關稅的決定。他們已將口頭交鋒升高到立法層級，有可能綁住川普手腳。

川普的共和黨同志儘量不和川普在貿易議題上對抗，但他們似乎準備好要挑戰國安問題較為明確的中興和解案。美國官員多年來已警告，中興以及其競爭對手華為生產的設備，都能用來刺探美國情報，兩家公司都否認這些指控。

華為中興通訊貿易戰

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