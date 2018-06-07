親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金峰會倒數
美中貿易交鋒
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

神探App 警察新武器 焦屍「生前行為」手機一掃就知

文字直播／騎士主場先聲奪人 首節29:28領先勇士

美官員：中國提議購買700億美元美國貨

2018-06-07 10:08中央社 華盛頓6日綜合外電報導

美國總統川普執政團隊一名官員今天告訴法新社，中國已提出購買700億美元美國貨，以交換華府撤銷課徵關稅計畫，證實了稍早媒體報導。

「華爾街日報」（WSJ）昨天報導，中國首席經濟顧問劉鶴週末在北京與美國商務部長羅斯（WilburRoss）率領的代表團進行貿易談判，提出這項建議。

中國提議新收購的美國貨，包括黃豆、天然氣、原油和煤。

美國商務部向法新社表示，雙方尚未達成最後協議，也未提供進一步資訊。

根據美國商務部，美國去年對中國出口貿易達1304億美元。若中國新增購買700億美元美國貨，相當於美國對中國出口貿易成長53.8%。

單就貨品而言，美國去年對中國貿易逆差達3750億美元，創歷史新高紀錄，對此，白宮要求將美中貿易赤字縮減2000億美元。

中國官媒「新華社」3日報導，「如果美方出台包括加徵關稅在內的貿易制裁措施，雙方談判達成的所有經貿成果將不會生效。」

根據WSJ報導，劉鶴親自向羅斯解釋，華府若課徵額外關稅，這項提議將無效。

美國與中國、歐洲和墨西哥等貿易戰的目的，是為了讓這些國家購買更多美國貨並縮減貿易赤字，川普視貿易赤字為導致工作流失及威脅美國工業基礎的肇因。

劉鶴川普北京

相關新聞

傳中興通訊可望獲美解禁 川普顧問：美中尚未達成協議

2018-06-07 04:39

傳大陸提700億美元採購 換美撤關稅

2018-06-07 00:36

財經觀點／中美貿易戰緩和 對台灣有利

2018-06-07 00:30

勸美止戰 陸打農產、能源牌

2018-06-06 13:44

川普想另訂雙邊貿易協定 加墨傾向保留NAFTA

2018-06-06 10:33

中美貿易大戰 台商別掃到颱風尾

2018-06-05 11:20

熱門文章

忍了十年 鱷魚把梗犬吞下肚

2018-06-06 14:23

杜特蒂：向中國宣戰恐將引發軍變

2018-06-06 21:35

墨西哥國家足球隊出征世界杯 30妓女送行

2018-06-06 11:01

史上最貴戰機F-35 被發現近千件瑕疵

2018-06-06 23:10

金正恩赴新加坡 陸將派戰鬥機護衛

2018-06-07 00:58

馬克宏妙喻：和川普通電話就像香腸 很糟糕

2018-06-06 11:30

全球最貴戰機F-35碰惡劣天候延遲交機 英軍方顏面無光

2018-06-06 16:30

超賣不退錢、清潔不徹底… 網爆日本民宿老闆黑心

2018-06-06 11:43

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top