傳中興通訊可望獲美解禁 川普顧問：美中尚未達成協議

2018-06-07 04:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



傳中國大陸電信通訊設備製造商中興通訊（ZTE）原則上已簽署協議，美國商務部將解除禁令；但白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）6日在白宮表示，美中雙方尚未達成協議。

國家經濟會議主席庫德洛6日在白宮就總統川普即將參與G7峰會舉行記者會，捍衛川普的貿易政策，還形容川普是幾十年來最有力的貿易改革人士。

被問及川普是否想遠離世貿組織（WTO）等國際貿易體系時，庫德洛則說「不要責怪川普，責備那些打破規定的國家」；他說，WTO已變得無效，川普正在試圖修復這個殘破的體系。

至於美中是否達成協議解除對中興的禁令，庫德洛則回應，到目前為止，雙方尚未做出任何決定。

庫德洛指出，中國大陸曾從事不公平貿易活動，竊取智慧財產權，強制技術轉移等，「中國的表現不良」；若現在美中能在某些領域達成協議，則可以彌補一些，但目前為止，還沒達成。

庫德洛說，若美中貿易談判能夠奏效，將會降低貿易逆差，目前沒有達成協定；這並非政府與政府之間，或中國大陸政府從美國增購天然氣與大豆的問題，而是關於降低關稅與貿易壁壘，增加美國出口。

他還說，關於中國大陸的貿易行為，全世界都同意美國；川普採取果斷行動，處理不公平的作法，才能達成公平貿易。