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傳中興通訊可望獲美解禁 川普顧問：美中尚未達成協議

2018-06-07 04:39聯合報 記者張加╱即時報導

傳中國大陸電信通訊設備製造商中興通訊（ZTE）原則上已簽署協議，美國商務部將解除禁令；但白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）6日在白宮表示，美中雙方尚未達成協議。

國家經濟會議主席庫德洛6日在白宮就總統川普即將參與G7峰會舉行記者會，捍衛川普的貿易政策，還形容川普是幾十年來最有力的貿易改革人士。

被問及川普是否想遠離世貿組織（WTO）等國際貿易體系時，庫德洛則說「不要責怪川普，責備那些打破規定的國家」；他說，WTO已變得無效，川普正在試圖修復這個殘破的體系。

至於美中是否達成協議解除對中興的禁令，庫德洛則回應，到目前為止，雙方尚未做出任何決定。

庫德洛指出，中國大陸曾從事不公平貿易活動，竊取智慧財產權，強制技術轉移等，「中國的表現不良」；若現在美中能在某些領域達成協議，則可以彌補一些，但目前為止，還沒達成。

庫德洛說，若美中貿易談判能夠奏效，將會降低貿易逆差，目前沒有達成協定；這並非政府與政府之間，或中國大陸政府從美國增購天然氣與大豆的問題，而是關於降低關稅與貿易壁壘，增加美國出口。

他還說，關於中國大陸的貿易行為，全世界都同意美國；川普採取果斷行動，處理不公平的作法，才能達成公平貿易。

關於G7峰會的重點，庫德洛提出四項，包括經濟成長、貿易、重要的雙邊會談，以及在「川金會」舉行前，討論盟邦之間共同的安全問題；川普將與加拿大總理杜魯多、法國總統馬克宏分別舉行雙邊會議。

白宮國家經濟會議主席庫德洛6日在白宮舉行記者會，談及中興制裁案時表示，美中尚未達...
白宮國家經濟會議主席庫德洛6日在白宮舉行記者會，談及中興制裁案時表示，美中尚未達成協議。華盛頓記者張加／攝影
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