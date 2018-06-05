親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島局勢
美中貿易交鋒
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

「小燈泡」父親明確表態：判凶手死刑！

印象派？數據派？重機上國道數據會說話

揣測川普心意 分析指中美農產出口將獲突破

2018-06-05 13:37中央社 北京5日電

川普在一則推文中，公開點名加拿大、墨西哥與中國，指這3國過去15年來的作法對美國...
川普在一則推文中，公開點名加拿大、墨西哥與中國，指這3國過去15年來的作法對美國農民不公平，在他完成談判後，情況會大大改變，對美國農業及其他產業的巨大貿易壁壘最終將打破，「龐大的貿易逆差不再出現」。歐新社
分享

美國總統川普在中美第3輪經貿磋商後推文點名加拿大、墨西哥和中國多年來對美國農民不公平。陸媒引述分析說，川普其實是暗示，中美將在美國農產品出口上取得突破。

中美日前在北京舉行第三輪經貿談判後，中方立即單方面發表聲明，美方則未有任何表態，引發猜測。不過，美方代表團回國後，白宮於4日做出聲明，中國官媒分析，美方的聲明「簡單而含義豐富」。

中央廣電總台國際在線報導稱，美方的聲明釋出信號，也就是基本態度與中方一致，都是要推動雙方貿易磋商繼續往前走，以及北京磋商的重點仍在農業和能源領域。此外，中美貿易戰複雜性、長期性的特點仍未有根本性的改變。

澎湃新聞則引述帶有政治背景的微信公眾號「牛彈琴」表示，除了白宮，川普也發了推文，「都很短很意味深長」。

其中一則推文中，川普公開點名加拿大、墨西哥與中國，指這3國過去15年來的作法對美國農民不公平，在他完成談判後，情況會大大改變，對美國農業及其他產業的巨大貿易壁壘最終將打破，「龐大的貿易逆差不再出現」。

文章分析，川普的推文依然不乏自吹自擂，「依然是把多個國家一鍋燉，但有一種感覺，雖然特朗普（川普）將中國和加拿大、墨西哥放在一起批評，他其實也是在暗示，在美國農產品出口上，中美將取得突破。」

文章認為，這也就是川普還在考慮中美最新的磋商成果，但增加美國優質農產品出口，「應該是大概率事情」。

不過，文章指出，由於川普的「不按套路出牌」，中國對貿易戰還是必須要有充分的心理準備。

白宮4日就新一輪中美經貿磋商發表聲明說，美中代表團這次在北京進行了系列會晤，聚焦透過促進農產品和能源對中出口便利化來滿足中國日益成長的消費需求，削減美國貿易逆差、提振美國經濟成長、增加美國就業。

白宮說，美方代表團官員向中方轉達了川普的明確目標（clear goal），以期實現兩國貿易關係公平化。美方代表團將報告磋商情況，以得到繼續向前推進這一目標的路徑指示。

川普白宮

相關新聞

中美貿易大戰 台商別掃到颱風尾

2018-06-05 11:20

中國調查外國晶片商 分析：或因價格上漲

2018-06-05 13:06

增加談判籌碼？中國對美韓DRAM業啟動反托辣斯調查 　

2018-06-05 11:13

美中貿易摩擦添火種 中國查美韓三半導體大廠違法

2018-06-05 08:23

美中貿易談判 白宮：聚焦縮減貿易逆差

2018-06-04 22:30

中興案 看美中貿易的科技新冷戰

2018-06-04 15:15

沒煙硝的戰爭 美中科技戰藏心機

2018-06-04 15:15

談判無果而終 中國警告：美若加關稅 共識歸零

2018-06-04 14:23

中美貿易談判 美另闢戰場 為陸創造機會

2018-06-04 14:20

庫德洛：美若遭貿易報復 不應責怪川普

2018-06-04 13:26

中學者：中國可能讓步更多 米努勤：盼中改變經濟結構

2018-06-04 13:24

影／中美貿易第3輪談判無果 陸警告：課關稅就取消承諾

2018-06-04 13:11

美闢第二戰場對盟邦課鋼鋁稅 中國更有理由對美強硬

2018-06-04 12:51

美盼陸改變經濟結構

2018-06-04 00:50
看更多

熱門文章

影╱菲總統杜特蒂 向美女海外工作人員索吻挨批

2018-06-04 17:57

日本77歲富豪剛娶22歲嫩妻 全裸暴斃家中身亡疑謀殺

2018-06-05 11:53

科技業史上七大醜聞 鴻海因這件事遭外媒點名入榜

2018-06-04 14:21

2億存款老翁嘆「錢花完就是死期」 網友：到死都花不完

2018-06-04 17:02

影／瓜地馬拉火山爆發 民眾倒臥岩漿成灰色焦屍

2018-06-04 15:47

金正恩為何在川金會前撤換軍方高層？專家列兩大原因

2018-06-04 17:23

孟山都惡名昭彰 拜耳併購後將捨棄不用

2018-06-04 15:55

杜特蒂稱強索正妹吻是娛樂效果 菲發言人：調皮行為無邪念

2018-06-05 09:46

哈利王子世紀婚禮 收視率奇低

2018-06-04 16:59

日本山崎麵包70種商品漲價 股價應聲飆

2018-06-04 19:45

南韓為何對宣布韓戰結束謹慎以對？專家點出3大原因

2018-06-04 23:14

白宮釋「川金會」部分細節 12日上午9時舉行

2018-06-05 07:38

美中貿易摩擦添火種 中國查美韓三半導體大廠違法

2018-06-05 08:23

兩銀行規模太大...合併有難度

2018-06-05 01:59

G7峰會 川普將與六國攤牌

2018-06-05 00:09

影／美10歲男孩彈唱才藝驚人 臉書逾700萬次觀賞

2018-06-04 19:45

瓜地馬拉火山爆發 熔岩滅村至少25死

2018-06-05 00:44

日本OL好心酸 想生小孩被老闆要求「照班表」

2018-06-05 10:47

美若引爆貿易戰…全球經濟將雙輸

2018-06-05 00:38

又批通俄門 川普：有權特赦自己

2018-06-05 00:44

荷蘭：大學英語授課 妨礙本國學生權益

2018-06-04 22:36

美中關係在川金會當天轉趨惡化？

2018-06-05 00:50

紐時：川金會誰掏腰包誰老大 決定坐哪和吃啥

2018-06-04 14:50

金正恩給川普的親筆信寫什麼？「多見面幾次吧」

2018-06-04 17:39

全球288家企業 籲G7淘汰燃煤發電

2018-06-05 00:44

「川金會」世紀峰會即將登場 習近平希望看到什麼？

2018-06-04 17:15

談判無果而終 中國警告：美若加關稅 共識歸零

2018-06-04 14:23

梵谷畫20年後再現拍賣市場太稀罕 2.4億元落槌

2018-06-05 11:45

川普推文 稱擁有特赦自己「絕對權利」

2018-06-04 21:35

星巴克執董舒茲退休引發選總統揣測 承認考慮公職

2018-06-05 08:27

不滿馬斯克 特斯拉股東欲拔除董座職務

2018-06-04 18:13

科技股領漲 那斯達克創新高；道瓊漲178點

2018-06-05 06:50

川普揮關稅大刀 白宮：望公平競爭，終極目標是無關稅

2018-06-04 20:39

影／公然跟人妻接吻 杜特蒂挨轟噁心作秀

2018-06-05 12:48

瓜地馬拉火山爆發 岩漿毀宅 多具焦屍臥地

2018-06-04 14:19

哈雷機車：貿易戰將重挫機車銷量

2018-06-04 23:04

加州史上最大宗！ 蒙特瑞縣破獲3.4萬磅鴉片罌粟

2018-06-04 17:04

川金會前防政變？ 北韓撤換3軍方高層

2018-06-05 00:44

夏普3600萬美元入主東芝筆電事業 獲授權使用東芝品牌

2018-06-05 11:38

美中貿易談判 白宮：聚焦縮減貿易逆差

2018-06-04 22:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top