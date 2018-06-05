美中貿易摩擦添火種 中國查美韓三半導體大廠違法

2018-06-05 08:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日媒報導，中國認定美國美光科技、南韓三星、SK海力士三家半導體大廠疑似濫用高市占率所產生的支配權力哄抬售價，已以違反反壟斷法展開調查，而這恐成為美中貿易摩擦的新火種。圖為美光在台子公司台灣美光。歐新社 分享 facebook

日本經濟新聞頭版報導，中國大陸當局認定美國美光科技(Micron Technology)、南韓三星、SK海力士三家半導體大廠疑似濫用高市占率所產生的支配權力哄抬售價，已以違反反壟斷法展開調查，很可能成為因貿易摩操導致對立日升的中美之間新的火種。

報導也分析，中國大陸提出的產業政策，將高科技領域列為制霸全球的重點產業，這次針對美韓三社的調查，讓人猜測目地之一是為了培育自己的半導體產業。

中國大陸當局展開調查的是智慧型手機與個人電腦資訊儲存所必須的DRAM，三家業者在全球市占率超過9成，而中國大陸是全球最大的半導體市場。DRAM價格自2016年以來不斷上漲，三家因而遭中國大陸企業告發。如果被認定違反反壟斷法，可能將被處以巨額罰款。

報導指出，中國的反壟斷法審查並非由獨立機關執行，對政府的產業政策的影響也會被列為審查考量之一，特別是國家戰略重點項目，有從嚴認定處分的傾向。

報導分析，半導體等高科技產業可能成為美中貿易摩擦的另一個焦點。美中剛剛結束第三輪談判，衝突加深。中國大陸對美國企業展開調查，可牽制美國，對今後的談判包括緩和美國對中國通訊大廠、中興通訊(ZTE)的制裁等，或許能產生效果。

至於南韓方面，則可能是鎖定對技術面的不滿。相關人士指出，三星等韓企在中國工廠使用的製造技術落後南韓當地，且對於中國企業之間相互認可特許的使用權也偏向保守，引發中國企業批判。

中共國家主席習近平4月底在視察國營企業紫光集團的旗下分公司時曾強調，中國大陸必須擁有核心技術，揭示了將挑戰美、韓以及台灣的方針。中國產業振興政策「中國製造2025」設定目標，半導體自給率在2020年達到4成、2025年提高到7成，不過，目前自給率僅不到3成。