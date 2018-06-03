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川普揮大棒有效 陸學者：中國可能讓步更多

2018-06-03 22:07中央社 上海3日電

中美第3輪貿易磋商今天落幕，相關細節尚未對外公布。中國學者時殷弘分析，中國這次可能在自美進口和市場准入等議題上，向美方做出更多、更明確的讓步。

根據新華社，中方今天下午就經貿磋商發表聲明說，雙方「在農業、能源等多個領域進行了良好溝通，取得了積極的、具體的進展，相關細節有待雙方最終確認」。

由於美方這次談判前夕突然表示美國將對價值500億美元的中國進口商品加徵關稅，並對中國在美投資施加限制和實施更嚴格的出口管制，這次中方的聲明也強調，「如果美方出台包括加徵關稅在內的貿易制裁措施，雙方談判達成的所有經貿成果將不會生效。」

新加坡聯合早報微信公眾號今天報導，中國國務院參事、中國人民大學國際關係教授時殷弘指出，美國總統川普過去一年多來在北韓和中美經貿等問題上，都向對手採取空前施壓後再適度放鬆的手段，並取得顯著成效。

比如北韓被逼到談判桌上、中國也終於做出承諾，擴大進口和開放市場，回應了歐美國家多年來的訴求。因此，川普在最新一輪中美磋商前再次揮舞貿易大棒，可能也會收到一些成效。

時殷弘分析，中國這次可能在自美進口和市場准入等議題上，向美方做出更多、更明確的讓步。

他說，川普這次看似在中國高技術產業問題上偃旗息鼓，但科技領域才是美國的根本利益所在，他認為川普不久後將再次發難。

川普北韓

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