美中貿易談判北京過招 川普隔空又開砲

2018-06-03 13:19 聯合晚報 編譯 聯合晚報 編譯 陳韻涵 ／綜合報導



美國商務部長羅斯（左三）與中國國務院副總理劉鶴（右）3日抵達北京釣魚台國賓館，展開會談。 路透 分享 facebook

美國商務部長羅斯3日在北京釣魚台國賓館與中國國務院副總理劉鶴舉行會談，他在會前表示，他前一晚與劉鶴共進晚餐，會談氣氛友好且坦誠，已談到特定的美國出口項目。

羅斯2日抵達北京，與劉鶴共進晚餐。他3日對記者說：「我們的會面友好和坦誠，談到一些有用的話題，有關特定的出口項目。」

羅斯試圖在北京就美中貿易需求取得進展。可以預見的是，中國國營經濟模式與自由市場原則差距很大，雙方歧異不會在一兩天內化解。

美國將在第三輪美中貿易談判中，要求中國購買更多美國商品、加強保護美國技術，以及降低中國對美國商品的關稅。川普總統2日推文為貿易政策辯護，重申美國在貿易方面必須獲得公平對待。

羅斯2日抵達北京，他將以上月19日的美中貿易協商共同聲明為基礎，迫使中國購買更多美國農產品和能源商品，以「大幅」減少中國對美國的3750億美元貿易逆差。川普要求在2020年前，讓中國年度對美貿易順差規模減少2000億美元。美國財長米努勤說：「這不僅止於多買商品，美國希望看到中國經濟在結構上的改變。」

川普2日推文寫表示，「美國最終必須在貿易方面獲得公平對待。如果我們不收某國商品的關稅，但這個國家卻對美國商品徵收25%、50%，甚至100%的關稅，這是『不公平』且不能再容忍的貿易。那不是『自由或公平貿易』，而是『愚蠢的』貿易！」

白宮日前警告，將對價值500億美元的中國進口商品加徵關稅，並對中國在美投資施加限制和更嚴格的出口管制，另宣布恢復對歐盟、加拿大及墨西哥的鋼鋁產品課徵關稅。加拿大總理杜魯多形容，加徵鋼鋁關稅「完全不能接受」。墨西哥計畫對美國起士等產品報復；歐盟威脅對肯塔基州波旁威士忌和哈雷機車祭關稅報復，且Levis牛仔商品也在目標清單之列。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)資深顧問賴因施(William Reinsch)認為，當局在美國需要聯合盟國對中施壓之際，卻以關稅攻擊盟友，根本是「重大錯誤」。摩根史丹利基金經理人哈姆斯頓(Andrew Harmstone)則認為，當前環境已讓投資人緊張不安，川普政府對中國的嚴厲貿易政策將「引起更極端的市場動盪」。