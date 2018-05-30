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貿易戰休兵一個多禮拜後又突徵陸關稅 川普為何變臉？

2018-05-30 23:01聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

白宮29日宣布將對中國大陸進口商品徵收25%關稅，而美國總統川普為何在美中持續進行貿易談判之際變臉，紐約時報30日報導指出，對陸態度放軟的批評令川普受到刺激，加上對於北京破壞川金會的能力不再那樣擔心，因此又對陸祭出關稅大刀。

川普此次發起貿易攻勢的時機剛好處於敏感時刻，他日前取消與北韓領導人金正恩見面的計畫，但後來又對川金會表達更樂觀的態度，雙方也正在力圖恢復舉行計畫，川普也因此得以放手對陸恢復強硬態度。

此外，川普日前對中興通訊的處理則是另個對陸重燃關稅戰火的原因，他幫忙恢復該公司業務的決定飽受國會議員批評，認為這是在貿易上放棄更強硬措施，放過中興這家跟伊朗及北韓做生意的公司。

白宮前任與現任官員指出，川普相當在意這些批評，且不希望在期中選舉年在貿易議題上給民主黨留下機會。知情人士也透露，川普對中美首輪貿易談判結果感到失望，擔心在核心問題上給民主黨提供批評把柄。

紐時還說，川普這次變臉也是白宮內部經濟民族主義者與貿易鴿派思想鬥爭的最新寫照。他的幕僚們意見分歧，一方是希望對陸採取更強硬措施的貿易顧問納瓦羅及美國貿易代表賴海哲，另一方則是擔心關稅和投資限制會傷害股市且阻礙長期成長的米努勤跟商務部長羅斯。

一個多禮拜前，米努勤才表示暫停與陸貿易戰，但帶領調查中國貿易行為的賴海哲卻明顯不同調，稱要改變中國制度還得做些「實際工作」，將採一切法律手段透過關稅、投資限制與出口管制來保護美國技術。

川普與習近平。美聯社
川普與習近平。美聯社
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