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美朝有突破 白宮貿易問題對中變臉 過河拆橋?

2018-05-30 13:47世界日報 編譯中心／綜合29日電

白宮29日發表聲明指美國將按原計畫對價值500億美元的中國商品加徵25%的懲罰性關稅，並加強對中國個人和實體的出口管制和投資限制，被中國官方「人民網」旗下「環球網」批為「突然變卦」、「出爾反爾」，並表示「中方不會隨之起舞」，因為美中兩國談判人員在本月中旬於華府結束的貿易談判後都表示停止互加關稅，「暫不打貿易戰」。

一位分析人士29日說，白宮在貿易問題上對中國變臉，可能因美朝峰會有突破有關。

「美國之音」引述分析人士說，在本月中旬的美中經貿談判中，川普政府因未能獲得中方的任何具體讓步，備受來自國會和媒體的壓力，使得原本發推文稱讚貿易談判取得進展的川普開始改口。

川普22日在白宮會見來訪的南韓總統文在寅時對媒體表示，他對美中貿易談判並不滿意。

分析人士指出，川普政府先前在貿易問題上放了中國一馬，主要是不希望讓與中國的貿易議題擾亂擬定中的美朝領導人歷史性峰會。

在川普給北韓領導人金正恩發信，表示他將退出擬在新加坡舉行的「川金會」後，北韓方面態度大為軟化，表示願在任何時間、地點、以任何形式與美國對話；目前白宮已宣布美朝領導人會在六月12日如期舉行峰會。

華爾街金融專家懷疑川普，對美中貿易爭端沒有明確的計畫和解決方案。雅虎金融專欄作者紐曼說，白宮發出的究竟是威脅還是川普確實想這麼做？常有問題。他說，川普很喜歡不可預測性，但不可預測性和不連貫性，有很大不同。

中國官媒「人民日報」海外版旗下的微信公號「俠客島」曾發文稱，中方在本月中旬的美中經貿談判中守住了「三大底線」，即不要求中國減少出口的消極主張；未設定美方提出的中國削減2000億美元貿易順差指令性計劃指標；未提及「中國製造2025」，維護了中國產業升級、自我發展的權利。

29日白宮的聲明顯示，中方這「三大底線」都將要守不住，而美國商務部長羅斯已定於6月2日至4日前往北京，就美中經貿問題與中方磋商。目前還不清楚，白宮的聲明是否會令羅斯此行生變。

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