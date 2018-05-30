美擬課500億美元陸商品關稅 陸：出乎意料

2018-05-30 02:21 中央社 北京29日綜合外電報導



白宮今天發表聲明表示，將於6月15日前公布價值約500億美元的中國商品清單，擬對這些商品加徵25%關稅。中國對此表示出乎意料，並表示這違背雙方最近達成的共識。

針對白宮聲明，中國商務部新聞發言人迅速回應表示，我們對白宮發佈的策略性聲明既感到出乎意料，但也在意料之中，這顯然有悖於不久前中美雙方在華盛頓達成的共識。

發言人表示，無論美方公布什麼舉措，中方都有信心、有能力、有經驗捍衛中國人民利益和國家核心利益。中方敦促美方按照聯合聲明精神行事。

美國與中國當局日前宣布暫時解決貿易爭端，還表示緊張局勢已經降溫。

但白宮今天表示，華府將在6月15日前公布價值約500億美元的中國商品清單，並打算對這些商品加徵25%關稅。美國還會持續在世界貿易組織（WTO）控告中國。

聲明還說，美國將於6月底前宣布，針對收購重要工業技術的相關中國個人和實體，施以「投資限制」與「加強出口管制」相關措施。

中國當局5月中旬同意採購更多美國農業和能源產品，美國商務部上週向國會議員表示已達成協議，讓中國電信大廠中興通訊（ZTE）恢復營運。

雖然這些消息緩和世界兩大經濟體爆發貿易戰的疑慮，但美國總統川普（Donald Trump）上週表示，華盛頓與北京當局之間的任何協議都需要「不同架構」，這為雙方會談增添不確定性。