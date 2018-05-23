憂川普放中興一馬 美國會搶先畫紅線

2018-05-23 06:32 中央社 華盛頓22日專電



遭美封殺的中國電信大廠中興通訊傳有望解套，但美國總統川普否認已就中興通訊的懲處案達成協議。 美聯社 分享 facebook 美國總統川普今天否認已就中興通訊的懲處案達成協議，但美國國會兩黨議員今天展現難得共識，初步通過一項決議，在沒有國會同意下，川普將難以鬆綁對中興的制裁。

川普今天在白宮橢圓形辦公室接待來訪的南韓總統文在寅，兩人在閉門會前面對記者詢問，當問及「華爾街日報」引述知情人士報導，美中將達成協議，解除美企禁止出售零組件給中興的禁令，川普先否認說「沒有協議」，但又說多種方案正討論中，「美國還可祭出301條款」。

川普推文指示商務部研究如何救中興以來，引發美國輿論眾多抨擊，就連自家共和黨人也不挺，兩黨更展現罕見的一致立場，繼聯邦眾院歲入委員會日前通過相關條款，要求商務部維持對中興的制裁後，聯邦參院銀行、住房與城市事務委員會今天也以壓到性23比2的票數，在通過一項修正案中附帶決議，沒有國會認可或達到相關條件下、總統不得修改行政部門對中國電信企業的任何民事處罰。

川普今天則再度指出，他是應中國國家主席習近平要求研究中興案，「我幫他個忙」，他還強調是在他主政下、抓到中興做壞事、制裁中興，「不是任何其他人」，但他又說，中興買很多美國廠商的零組件，制裁中興卻也傷了這些美國企業。

他說，中興得大幅調整經營團隊，還會面臨可能最高13億美元的罰款，中國也會多採購美國農產品。

川普顯然將中興這一貿易執法個案視為整體美中貿易談判中可討價還價的籌碼，共和黨籍參議員盧比歐（Macro Rubio）就透過推特批評，如果美國真這麼做，就是向中國「投降」，美國對中國的談判根本「沒有贏」，中國利用北韓及農業採購當籌碼，不但避開關稅制裁，還在中興案上有斬獲，而美國卻沒獲得任何有意義的回報，實在「可悲」。

盧比歐也質疑，中興作為中國間諜工具，還竊取美國的智慧財產權，這已經夠糟的了，中興還違反美國法律出售產品給伊朗與北韓，且一再說謊，如今美國真要相信、並和這種企業達成新協議？中國在美中貿易談判中走直通白宮的路線，國會顯然已高度警戒，先為川普畫下紅線，盧比歐預告，國會還將有相關反制行動的立法措施。