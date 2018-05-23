川普：未就中興案與北京達成協議 川金會恐取消或延期

2018-05-23 01:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖玉玲 ╱即時報導



南韓總統文在寅（左）抵達美國，與東道主川普（右）在白宮開記者會。（圖／法新社） 分享 facebook

面對自家後院的火愈燒愈大，美國總統川普22日趕緊澄清：對於稍早媒體美國將結束對中興通訊制裁的報導是錯的，華府和北京並未達成協議。他還說和北韓領導人金正恩下個月可能也不會在新加坡會面。

CNBC網站報導，面對國內日漸高漲的不滿聲浪，川普利用南韓總統文在寅到訪的機會，趕緊跳出來反駁華爾街日報稍早的報導，在白宮告訴記者表示中美並未對中興的問題與北京達成協議，他甚至說中興可能面對最多13億美元的罰款。

川普又說，他對上周中美在華府的貿易談判不甚滿意，他說那些談判只是個開始，他的團隊仍持續朝著最終能與北京達成解決貿易失衡的問題而努力。

華爾街日報稍早引述知情人士說法，指美中即將達成協議，解除美企不得銷售零組件給中興的銷售禁令，中興則須大幅調整管理團隊並支付高額罰款，中國也會採購更多美國農產品。

但此舉在美國國會引來共和與民主兩黨一致的反對，部分議員指川普對中國屈服，可能危及美國國家安全。參議院22日並壓倒性通過一件修正案，限制川普的權力，讓他不能隨意解除對中國電信公司的制裁。

美國股市21日才因中美貿易戰停火而大漲，22日早盤又陷入盤整。

川普也透露，他和北韓領導人金正恩原訂6月12日在新加坡的歷史性會面很可能「不會發生，或者延後」。

路透報導指出，目前不清楚川普是真心想退出，或者又是一種談判戰術的運用，但峰會若真的取消，川普的支持者肯定相當失望，畢竟這可能是川普上任以來最大的外交成就。