川普：對最近美中貿易談判不滿意 但願續談

2018-05-23 01:47 中央社 華盛頓22日綜合外電報導



美國總統川普今天表示，他對美國與中國最近的貿易談判不滿意，但為進一步談判敞開大門。他也表示，尚未就中興通訊公司懲罰案與中國達成協議。

川普在白宮與南韓總統文在寅會談前告訴記者，與中國的談判「才剛開始」。