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北韓成貿易談判籌碼 金瑞契：美中關係仍緊張

2018-05-22 12:35中央社 華盛頓21日專電

前美國眾議院議長金瑞契今天說，美國總統川普在中興通訊制裁案上的態度變化，與急於解決北韓問題的考量有關，但他認為，長期來看，美中的緊張關係仍會持續一段時間。

川普與北韓領導人金正恩究竟6月12日能否在新加坡順利會面，外界有愈來愈多質疑。美國媒體報導，就連川普自己也擔憂「川金會」是否讓他落入窘境。

南韓總統文在寅明天將旋風式訪問華府，與川普閉門會，外界預期，文在寅可能為「川金會」最後斡旋，但美國與北韓在「非核化」上的立場歧異，也是這場會面能否順利舉行的關鍵。

美國副總統彭斯今天接受福斯新聞採訪時警告，川普也可能不與金正恩見面，如果「川金會」照常舉行，金正恩還以為可以耍川普，那就「大錯特錯」。

與川普關係良好的金瑞契（Newt Gingrich）今天在華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）一場研討會，也談到同樣看法，認為金正恩敢耍花招，川普會變得更強硬。

北韓問題現在不只是美中貿易談判籌碼，也和美國處理中興通訊的制裁有關，金瑞契說，長期來看，中國在軍事與經濟上展現的巨大威脅，是非常縝密且危險的，美國須重新深思如何與中國打交道，並接受從現在開始，美國和中國間的緊張關係還會持續一段長時間，「對中國不維持大量注意力，他們不會改變作為」。

有記者問，川普違反美國法律為中興通訊說情，似乎和他強調貿易需公平與互惠的戰略不一致。金瑞契回應，川普一向有能力不斷讓外界驚訝，有時正面、有時負面，但戰略上來說是相當穩定的，而他猜測，從中興案可看出美中未來的談判過程中有影響力的兩個因素，一是北韓，一是習近平和川普套交情、拉攏個人關係。

金瑞契指出，美國和北韓打交道，是要在北韓非核化選項外找到替代方案，而他相信川普開始知道，在維持對北韓最大施壓的同時，也必須要對中國有耐心。美國想要達到的目標是如果金正恩要延續政權，就必須放棄核武，儘管這一方案可能「瓦解」，而川普很清楚展現「如果不行、那就不行」的態度。這是正確的，美國至今也未鬆綁制裁。

金瑞契並未明確指出美國的軍事干預選項，但他透露，「（最初）是中國人要求我們不要介入，而他們撤走北韓亟需的3個石油槽，我們（美國）才（暫且）收手」。他猜測，下一次，美國不會再退讓，如果金正恩敢跟川普玩花樣，川普會變得更強硬。

他說，朝鮮半島局勢如此險峻，如果有人說，是不是能在與中國的貿易談判上維持點耐心，好來解決朝鮮半島的核問題，衡量哪個是優先要務，這就是目前的現實情況。

川普在北韓威脅「川金會」可能生變後，就透露對中國在其中扮演角色的猜疑，他曾說，金正恩二度訪中後，「事情就有變化」。他今天更推文暗指中國在制裁北韓上鬆懈，呼籲中國須強硬、嚴密管控與北韓的邊境。

金瑞契則指出，川普有時在沒諮詢任何人的情況下對事情表態，他猜測，川普應是接到習近平來電，習近平可能跟他套交情說「嘿、拜託，我們是朋友嗎？既然是朋友，我們商量一下，是不是（中興案）不要這麼做。」

在此之後，幕僚解釋詳細情況沒那麼簡單，川普才了解，隨後的推文也才有相關的發展脈絡，他說，中興案會如何解決，仍需觀察。

前美國眾議院議長金瑞契21日說，川普在中興通訊制裁案上的態度變化，與急於解決北韓...
前美國眾議院議長金瑞契21日說，川普在中興通訊制裁案上的態度變化，與急於解決北韓問題的考量有關，但他認為，長期來看，美中的緊張關係仍會持續一段時間。歐新社
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