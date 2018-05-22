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美中新貿易共識 專家視為隔靴搔癢

2018-05-22 12:38中央社 華盛頓21日綜合外電報導

美中貿易逆差去年達3750多億美元，中國承認有必要減少美國對中國的貨品貿易逆差後...
美中貿易逆差去年達3750多億美元，中國承認有必要減少美國對中國的貨品貿易逆差後，似乎讓川普政府準備好宣告勝利。然而分析家21日指出，其中明顯缺乏細節和金額。圖／ingimage
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美國和中國上週末達成妥協，降低貿易戰的威脅，但專家認為所謂的「共識」僅是隔靴搔癢，美方幾乎沒使中方有所讓步，距離解決重大分歧還很遠。

法新社報導，雙方19日均表示將致力減少美國對中國節節攀升的貿易逆差，這也是美國總統川普的主要要求之一。為達目標，中國將「大幅」增加對美國產品與服務的採購，以及進一步開放國內市場。

然而康乃爾大學（Cornell University）貿易政策教授普拉薩（Eswar Prasad）說：「令人詫異的是，兩輪密集磋商結果頂多是暫時休戰，而貿易和其他經濟議題上的基本分歧仍未解決。」

外交關係協會（CFR）貿易專家奧登（EdwardAlden）也認同。他說：「我認為這充其量只能算非常初步的協議。」

美中貿易逆差去年達3750多億美元，中國承認有必要減少美國對中國的貨品貿易逆差後，似乎讓川普政府準備好宣告勝利。

然而分析家今天指出，其中明顯缺乏細節和金額。

根據奧登，川普團隊贏得「中方含糊承諾」採購更多美國產品與服務。

牛津經濟公司（Oxford Economics）亞洲首席經濟學家高路易（Louis Kuijs）也在研究簡報中寫道，中方並未因美方施壓而屈服同意將貿易逆差砍2000億美元，他稱這項要求「實際上幾乎不可能」。

外交關係協會的奧登在川普今晨推文吹噓「中國已同意『額外』購買大量農場或農業產品」後表示，現實與川普推文所言不符。奧登還說，倘若川普政府從北京方面取得的承諾就只有19日對外宣布的那麼多，「那麼這是川普政府一大敗仗」。

奧登表示，將美對中農業產品出口增加視為一大勝利，實在「荒謬可笑」。他說，問題從不在此，而是在技術和科技發展方向。

奧登說，19日宣布的「共識」，應該放在川普6月12日可能與北韓領導人金正恩舉行高峰會的背景下檢視。

由於中國是北韓主要盟友，奧登說：「我確實認為這場即將登場的川金會是一大因素。要在北韓方面取得成功，中方合作非常重要。因此我認為，他們是希望高峰會前避免貿易衝突升溫。」（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）

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