停不停火 都衝擊東協

2018-05-22 01:39 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 鍾詠翔 ／綜合外電



美中貿易談判一直是各國企業關注焦點，而對東南亞國家供應鏈來說，兩國不論是設下貿易壁壘或有所退讓，都將加重遭遇的挑戰。美國削減貿易逆差可能拖累東協（ASEAN）的經濟成長，中國推動改革甚至可能帶來更大威脅。

東協在供應中間財與最終生產地點方面扮演重要角色，若美國削減貿易逆差，可能增加東協的逆差。未來無論透過高額關稅導致中國減少對美出口，或中國擴大進口美國產品，東協下游零件供應商都可能因美國減少貿易逆差而蒙受損失。

隨著中國轉向能增加更多價值的出口模式，中國國內的工廠就能供應更多零件，因此中國推動經濟轉型可能威脅東協中間財出口商。北京力推的「一帶一路」大戰略也可能衝擊東協對全球供應鏈的貢獻，導致資本與企業撤離南中國海。

產品演進也可能減少市場對東協零件的需求，譬如未來的汽車可能不會是複合式產品，如此會簡化供應鏈。更重要的是，跟傳統引擎相比，電動車的零件變少。

當然東協也可能因此加速整合，以維持既有的競爭力。

彭博資訊經濟學家指出，長期而言，也有一些因素能支撐東協供應商，譬如深化東協經濟共同體（AEC）能減輕市場競爭的衝擊。而且相較於亞洲以外的供應商，東協供應商仍持續享有地理優勢。

越南、緬甸等國家在勞動力成本方面也具有吸引力。