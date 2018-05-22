學者：美中衝突問題 只是往後拖

2018-05-22 01:39 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



分享 facebook 美中貿易衝突雖暫時和解，但經濟學者指出，美中兩國只是把問題往後拖延，若雙方只是提出空洞的承諾，這項和解將稍縱即逝，投資人緊繃的神經可能僅得到一時的舒緩。

曾在歐亞集團（Eurasia）任職的路透熱點透視專欄作家貝多爾（Christopher Beddor）指出，美中聯合聲明雖緩解的貿易緊張情勢，但其實只是把幾乎每一個議題都往後延。

康乃爾大學知名貿易政策教授普拉薩德也說，美中的聯合聲明「只是使緊張程度短暫減輕」，雙方經過北京與華府的兩輪協商後，「結果最多只是雙方暫時停火，但在貿易及其他經濟問題上的基本歧異仍未解決」。

雙方同意「實質地」減少美中產品貿易逆差；中國承諾「大幅」增購美國產品及服務，但未提明確數字。

美國總統川普仍執著於美國貿易逆差。但就算中國大舉增購美國產品，美國對中國產品的胃口仍難縮小；尤其是美國實施減稅及擴大公共支出，勢將使消費者對外國產品的需求激增。

加州大學教授施成憲說，「很難設想」如何能使美中貿易逆差減少2,000億美元；中國即使大幅調整能源、原料與飛機的進口來源，大概只能減少1,000億美元；「要減少2,000億，中國須使對美出口劇減，並重整供應鏈」。

川普暫時不對中國實施懲罰性關稅的戰略性原因，在於6月川金會需要中國配合，但若美中貿易會談最終破局，川普必須再度對中國加壓，尤其是11月美國國會期中選舉在即。