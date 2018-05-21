美中貿易磋商後 專家：中國糧食依賴恐加重

2018-05-21 21:14 中央社 上海21日電



根據美中貿易磋商達成的共識，中國將顯著增加從美國進口農產品。中國專家表示，中國的劣勢是進口農產品主要依靠少數國家，這次磋商結果還會加劇這一現象。

財新網報導，隨著中美貿易磋商的成果，中國可能會公布新一輪農業開放措施，適用於世界貿易組織（WTO）所有成員，但在非關稅政策上提供美國貿易便利化。美國則有望憑借自身在某些產品的競爭優勢，進一步擴大對中國農產品出口。

曾參與對外農業談判的中國農業大學國家農業市場研究中心主任韓一軍認為，除了小麥和稻米，其他都有放開的空間。小麥和稻米因為涉及糧食安全，中方對其開放會持審慎態度。

報導指出，中國是世界最大的農產品進口國，美國則是最大的農產品出口國，也是中國農業第一大進口國。2017年，中國進口美國農產品約241億美元，占總農產品進口金額的19%；中國對美農產品貿易逆差163.84億美元。

報導引述美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）說，今年美國農產品對中國出口將成長35%到40%。

中國人民大學農業與農村發展學院教授孔祥智表示，中國的劣勢是進口農產品主要依靠少數國家，而這次磋商結果，還會加劇這一現象。未來，必須透過有效的對外貿易策略，改變中國在國際市場上進口量越來越大，但主動權、控制權沒有明顯增加的尷尬局面。