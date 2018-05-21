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美中貿易談判落幕 誰得誰失眾說紛紜

2018-05-21 18:00中央社 台北21日電

美中貿易談判雖暫告落幕，但兩國從產官學界到媒體及網民，目前仍難判斷談判結果究竟對哪一方有利。其中，陸媒口徑一致地認為是美中雙贏；但有美媒直指，中方拒絕承諾任何具體的目標。

美國之音（VOA）報導，從新華社到環球時報等中共大小官媒，20日口徑一致地塑造「美中雙贏」的論調。新華社說，美中談判過後發表的聲明是「雙贏的良好典範」；環球時報則聲稱，美中達成的「協議」，是「遵循了兩國雙贏的原則」。

白宮首席經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）美東時間20日向美國廣播公司新聞網（ABC News）說，雙方的談判並沒有達成「協議」，「那只是兩個大國之間的一個公報而已」。

然而，柯德洛對美中貿易談判仍表示，雙方的討論取得了很大進展。隨著關稅下降、貿易壁壘被解除，會有更多美國產品出口。雙方任何相關協議都將會「有益於美國出口，有益於中國成長」。

路透社報導，美中兩國發表聲明指出，中國同意「顯著增加購買」美國商品和勞務，但聲明裡沒有提到白宮稍早前所說，要求中國減少2000億美元對美貿易順差的目標。同時，聲明中也只說雙方將進行高層協商，卻沒有提到關稅問題。

華爾街日報更直指，在2天爭吵般的談判後，中國官員拒絕承諾接受任何具體的目標。川普政府做出最後努力，試圖要中國減少對美國出超2000億美元，但是沒有成功。

美國製造業聯盟（Alliance for AmericanManufacturing）主席保羅（Scott Paul）說，從聲明來看，談判似乎未能讓美國企業在中國獲得公平的競爭環境。

至於一般民眾，中國網民對美中貿易談判則出現諷刺性的歡呼聲。其中一種歡呼是，中國人民因為美帝施加的壓力，獲得了實際好處，因為官方承諾今後要增加進口「滿足人民美好生活需要」，中國人靠著美國的幫助「獲得了實惠」。

另一種諷刺性歡呼則來得意外，原因是中國境內一些西方媒體的網站，19日起突然可以在不需翻牆的情況下登入，令外界立即聯想是否為美中貿易談判的結果。然而，至今既無從證明是否屬實，這些西方媒體網站是否能持續自由登入，都是疑問。

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