美中貿易戰停火 將致力達成更廣泛協議

2018-05-21 02:02 中央社 華盛頓20日綜合外電報導



美國官員今天表示，美國與中國同意放棄互相加徵關稅的威脅，以致力達成更廣泛的貿易協議後，已促使美中貿易戰停火，但要談中方削減2000億美元貿易差距還為時過早。

路透社報導，財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）與美國總統川普首席經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）表示，美中談判代表昨天達成的共識，建立了未來處理貿易失衡問題的架構。

梅努欽接受「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）訪問時說：「我們讓貿易戰暫停。目前我們同意在執行這項架構時暫停關稅措施。」

美中兩國昨天表示，他們將繼續商討中國可採取那些措施由美國進口更多能源與農產品，以縮減美中兩國間每年高達3350億美元的商品與勞務貿易差距。

本月稍早雙方在北京舉行首輪談判時，美方曾要求中方將對美貿易順差削減2000億美元。兩國昨天發布的聯合聲明並未提及金額。

柯德洛告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）電視網的「面對全國」節目（Face the Nation），「鎖定2000億美元的金額為時過早」。他又說：「細節還要再談。這些事情還沒有那麼明確。」

柯德洛接受美國廣播公司電視網（ABC）的「本週」節目（This Week）訪問時說，川普對此進展「態度非常肯定」。但是，雙方並未達成貿易協議。

他說：「沒有達成協議。我們從未預期能達成協議。這兩個大國發表了共同聲明，僅此而已。在聲明中可以看出我們接下來要怎麼做。」

梅努欽和柯德洛表示，美國商務部長羅斯（WilburRoss）計畫前往中國訪問，「他將檢視一些我們出口將大幅增加的領域」，包括能源、天然氣、農業和製造業。

梅努欽表示，美國預期對中國的農產品出口金額將大增35%至40%，而今後3到5年中國向美國採購的能源更將倍增。

他說：「我們有明確的目標。我不會公開透露這些目標。他們依產業而不同。」

昨天的聲明沒提到美方是否會放寬使中國電信大廠中興通訊陷於停擺的限制。