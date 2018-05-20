中提順差削減2000億美元說法 法廣：言之有據

2018-05-20 22:12 中央社 台北20日電



中美第二輪談判發表聯合聲明，雙方確認「中方對通過購買美國產品大幅減少美國貿易逆差達成共識」。據指，這從側面證實中方提出將中美貿易順差大減2000億美元的一籃子方案說法言之有據。

根據法國國際廣播電台網站，美國幾大媒體18日引述美方高階官員的話披露，中方提出透過增加採購美國產品等一籃子措施，以減少貿易順差2000億美元的方案，這項報導後來遭中國外交部發言人否認，稱這是「不實之詞」。

中美聯合聲明指出：「在減少美中貿易逆差的架構下，中國同意進口更多的美國產品。」

聲明還表示，「雙方就採取切實有效措施，以從根本上減少美中貿易逆差，達成了共識」。

聲明中還說：為了滿足中國日益成長的消費需求，中國將大幅購買美國貨品與服務產品，這將有助於支持美國的就業和經濟成長。

而北京方面將修改相關法律和規則，尤其是涉及專利法的法律，以適應擴大進口美國產品的需求。

聲明還指出，雙方同意，美國的農業與能源出口將「顯著成長」，美方將派出工作小組與中方進一步協商細節。

白宮國家經濟會議主席、川普的首席經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）此前曾透露中方在談判時，提出要將中國對美貿易順差至少減少2000億美元的消息，據指中方這一提議改變了談判氣氛。

美國總統川普把中方削減2000億美元貿易逆差作為談判的核心議題。

中國外交部事後對此公開否認，外界感到蹊蹺，中國官媒甚至提出代表團絕對不能帶回來一份「不平等條約」的說法。

但據分析，中國外交部出面否認，可能是因為對美國官員率先披露內情不滿，這不符合中國政府的保密意願。

美國國內一直希望川普不要光顧達成一個主要以削減貿易赤字為主的協議，希望同時還要兼顧市場開放、智慧財產權和中國製造2025計畫等等。

中國方面則要求美國放鬆對中國的技術出口管制，解除對中興的制裁等等。從美國國會出面干預看，解除對中興的制裁並非易事。聯合聲明中未提及是否就中興遭制裁一事進行了磋商。

根據聯合聲明，雙方同意鼓勵雙向投資，為創造公平競爭的環境而努力。在美國企業最重視的智慧財產權方面，美方僅表示，美方提出的相關要求，中方有明確回應。

相關細節有待進一步披露。