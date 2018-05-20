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憂成美中貿易協議犧牲品 法籲歐洲硬起來

2018-05-20 21:35中央社 巴黎20日綜合外電報導

美國及中國各退一步，避免引發貿易戰後，法國財政部長勒麥爾今天警告，若歐洲無法展現強硬立場，恐將淪為美中達成協議的犧牲品。

勒麥爾（Bruno Le Maire）今天告訴C News電視台：「美國想讓歐洲及歐洲國家為中國的惡劣行徑付出代價，這讓盟友大感荒謬與不解。」

美中代表昨天在華府發表聯合聲明表示，兩國就「實質減少美中貿易逆差的措施」達成共識，中方將「大幅」增加採購美國貨。

勒麥爾說，針對美國對進口鋼鋁加徵高關稅，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）「非常明確」要求，「確定完全豁免美國關稅」。

法國馬克宏

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