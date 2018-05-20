龍永圖：中方增加從美國進口不是讓步

2018-05-20 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



大陸前國家外經貿部副部長、中國加入世界貿易組織（WTO）談判代表龍永圖20日表示，中國大陸計畫增加從美國進口並不是貿易磋商中的讓步，而是新階段對外經貿政策必要調整的反映。

界面新聞報導，龍永圖在「第四屆中國與全球化論壇」上表示，中方同意擴大對美國商品和服務的進口，不是大陸的讓步。相反，這一做法符合大陸老百姓生活品質大幅改善、對高品質消費品和服務的需求有所增加的趨勢。

他指出，繼大陸領導人2013年提出「一帶一路」倡議和人類命運共同體理念後，大陸的改革開放進入到新的更高階段，在這樣的背景下，大陸許多對外經貿政策需要作出調整。

龍永圖認為，由於長期外匯短缺，過去的外貿政策是以促進出口、創造外匯收入為基點，進入新的歷史時期，應該以出口和進口並重，尤其更多地注意加大進口。

針對川普所謂「中國大陸加入WTO讓美國人吃虧」的觀點，龍永圖認為，從大陸加入WTO的貿易談判來講，雙方是平等的。

龍永圖指出，許多人對大陸加入WTO的一個重大成果缺乏瞭解，那就是大陸以開放促進了國內改革。他指出，大陸加入WTO一個重要承諾，是放開貿易經營權，這使得成千上萬的大陸企業，開始能夠自己出口、進口，激發了對外貿易內在力量，促使大陸貿易出現了井噴式發展，與此同時，美國消費能力很強，市場很大，成為大陸出口市場的最大受益者。

龍永圖批評「美國對華戰略出現重大轉變、圍堵遏制中國大陸崛起」的觀點。他認為，中美貿易赤字等具體問題是可以談判的，但如果對中美關係的戰略大局做出誤判，結果會是「非常危險」。

他表示，中美貿易磋商取得初步成果，證明中美兩國完全有能力處理好摩擦，至於「貿易摩擦動搖了中美戰略關係、動搖了中美新型大國關係原則」的觀點，龍永圖認為是「站不住腳的」。