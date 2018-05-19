中美華府磋商 傳北京疑隱性讓步

2018-05-19 23:11 中央社 北京19日電



中美兩國新一輪貿易談判落幕，大陸官媒強調這是一次積極的、建設性的並富有成果的磋商；另有分析說，中國可能做了隱性讓步，允諾多購買美國服貿產品。

繼本月初在北京的談判後，中美近日移師美國華盛頓繼續磋商。

據法國國際廣播電台（RFI）等外媒報導，北京在談判中可能做出隱性的讓步，允諾多多購買美國服務貿易商品和其他產品，但抵制美方所提出將中國對美貿易順差減少一半以上的要求。

外媒引述知情人士說，中方十分謹慎，不願意承諾具體的購買規模，但盼望設法緩和兩國貿易緊張關係。美國未來是否對中國產品開徵高額關稅，將是評價此次談判是否成功的標竿。

彭博等多家美國媒體報導，美國總統川普17日在白宮會見了率團赴美磋商貿易爭端的中國國務院副總理劉鶴。

報導並表示，中方提出將透過增加進口美國產品等方式，減少對美每年2000億美元的順差。但中國外交部發言人陸慷昨天否認了這項消息。

對於華府談判，大陸官媒中央電視台今天一早就迫不及待地引述「參加磋商的知情人士」透露，這次談判是積極的、建設性的和富有成果的。

北京當局雖未說明具體情況，但另一家官媒人民日報海外網隨即引述分析文章說，「奧祕，就在這三個形容詞上」。

與據指分歧頗深的北京磋商相比，文章說，當時官媒是以「坦誠、高效、富有建設性」加以形容，這次華盛頓磋商則新增「富有成果的」這一詞語，意味著中美確實在多個方面取得了進展，成果開始初步體現。

此外，「富有成果的」也是較為審慎的說法，表示希望中美下一輪磋商時，能取得更多成果。

文章不諱言，這些正面詞語的背後「是一場激烈的博弈，毫無疑問是一場苦戰。也必須看到，一兩次會談不可能解決中美所有的問題，也難保分歧有時不會突然激化。」

不過，這篇文章強調，從先前的貿易摩擦一度升級，到美方派遣代表團到北京溝通，再到中方代表團赴華盛頓，「雙方能坐下來談，本身就是一個進步」；而且這次還進行了「積極、建設性、富有成果的」磋商，更是相當正面的訊號。