中美貿易對峙 王毅訪歐討拍提維護自由貿易

2018-05-19 19:05 中央社 台北19日電



美中在華府進行貿易談判之際，中國國務委員兼外交部長王毅訪歐告一段落，在談及訪歐所達成的共識時，王毅表示，應維護以世界貿易組織（WTO）規則為核心的全球自由貿易體系。

中國國務院副總理劉鶴以國家主席習近平特使身分於15至19日前往華府，與美方繼續磋商兩國經貿問題，預計今天結束行程返國。

根據中國外交部網站，當地時間18日，王毅在里斯本與葡萄牙外長席瓦（Silva）會談後共同會見記者。王毅應詢談及此次訪問歐洲3國達成的重要共識。

王毅表示，此訪是中國新一屆政府成立後中國外長首次訪歐，恰逢中歐建立全面戰略夥伴關係15週年。此訪對外傳遞出一個明確清晰的訊號，中方將繼續高度重視中歐關係，全面加強與歐洲國家的合作。

王毅在談及此行訪歐所達成的3點共識中提到，面對當今充滿不確定性的國際形勢，中國和歐洲都是穩定性力量。

他並強調，中歐應加強相互之間的協調配合，共同維護多邊主義進程，維護經濟全球化的健康發展，維護現有國際秩序和體系，維護以世貿組織規則為核心的全球自由貿易體系。

王毅前述談話，頗有針對美國的意味。美國3月23日宣布，對進口鋼鐵和鋁產品全面徵稅，稅率分別為25%和10%，中國未獲豁免，歐盟獲暫時豁免。

路透報導，WTO於4月16日公布的一份文件顯示，歐盟尋求美國就鋼鐵和鋁關稅向其提供補償，不接受美國以「國家安全」為由徵收上述關稅，中國之前也在WTO採取同樣舉措。