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中美貿易交換！大陸同意買更多美產品 但未承諾數目

2018-05-19 10:11聯合報 記者郭宣含╱即時報導

美國總統川普（左）17日接見大陸國務院副總理劉鶴。取自川普推特
美國總統川普（左）17日接見大陸國務院副總理劉鶴。取自川普推特
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華爾街日報報導，知情人士透露，美國和大陸完成第二輪貿易協商，北京同意購買更多美國產品與服務，但拒絕減半對美的巨大貿易逆差。

知情人士表示，中方對於承諾購買任何特定數量一事相當謹慎，但仍尋求方式減緩中美貿易緊張關係。白宮國家經濟會議主席柯德洛（Larry Kudlow）18日稍早表示，中方將購買更多美國農產品、能源和金融服務。

大陸結束對美國進口高粱的反傾銷調查，高粱可用於牲畜飼料或釀酒，在此之前，美國高粱幾乎全面停銷到大陸。大陸商務部稍早表示，對高粱採取懲罰性策略會「影響中國消費者的生活成本」。

但中方這項決定有更廣泛的意義，中美雙方一直在協商一項協議，美國放寬對中興通訊的制裁，中方則停止最近對美國農產品設下的限制和關稅予以交換。

最近美國商務部禁止美國企業出售零件給中興通訊，柯德洛表示，美國考慮放寬這項懲罰，改實施另類制裁，包括改選高層管理和董事會人員，但他坦承要改選「很難」。

大陸對美貿易逆差達3750億美元，華府對中方的一大要求就是在2020年前減少2000億美元的逆差。不過兩國經濟學者表示，貿易逆差是受到中美投資和儲蓄型態影響，而非貿易政策。知情人士透露，中方之前拒絕美國要求，現在依舊也堅持拒絕。

於是中美將這項要求解讀為，中方願意購買大量美國的產品與服務。

美國商務部最近要求農產品公司，列出可快速大量生產、出口到大陸的產品清單。中方同時也列出美國出口到他國卻禁止出口到大陸的高科技產品清單。

根據知情人士，中方表示，如果美國願意放寬這些項目的出口管制，就願意向美國購買更多產品。不過部分美國官員認為，即便如此，大陸未來一兩年採購總金額只會增加500億-600億美元，離美國目標很遠。

北京華爾街

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