親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島局勢
美中貿易談判
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美中貿易還在談 人民日報刊文挺擴大進口

2018-05-19 10:01中央社 台北19日電

美中仍在華府進行貿易談判之際，中共黨媒人民日報今天刊出商務部國際貿易經濟合作研究院院長顧學明的專訪，強調擴大進口是遵循經濟發展規律的必然選擇，滿足人民美好生活需要的實招。

顧學明表示，中國經濟發展正處在從投資拉動向內需拉動的轉換過程中，隨著中產階級不斷壯大，居民消費不斷升級，滿足人民美好生活需要、消除不平衡不充分的發展，已成為經濟發展的重要任務。而擴大進口正是滿足人民美好生活需要的重要舉措。

文章指出，2017年中國人均GDP已超過8800美元，預計2020年將突破1萬美元，中產階級將超過6億人，消費行為將向中高端消費、改善型消費、個性化消費轉變。

顧學明說，美、歐、日等一些發達經濟體在醫療、教育、能源、農產品、金融、高科技等產業方面具有比較優勢，這些產品和服務在中國有巨大的市場需求。

他表示，擴大進口也是遵循經濟發展規律的必然選擇。目前在多數發達國家，服務業占GDP的比重已超過70%。擴大進口在引進國外先進技術與優質服務的同時，能促進中國經濟結構進一步優化升級。

顧學明認為，「堅定不移對外開放，積極主動擴大進口」是中國在綜合考慮世界局勢、經濟發展現狀的情況下，遵循經濟貿易發展規律而作出的主動選擇。

他並提出擴大進口的3個好處：

一、擴大進口引入國外資源，能有效利用全球範圍內的高級生產要素，提高中國資源配置能力，從而助推供給面結構性改革，實現經濟高質量發展。

二、擴大進口能推動貿易、投資便利化手段和措施不斷完善，貨物通關效率更加高效，服務跨境傳遞更為便捷，可有效改善中國營商環境，建立公平開放、競爭有序的市場秩序。

三、擴大進口提高中國企業創新能力和經營效率。發達國家的產品和服務進入中國市場後，技術進口的溢出效應將為中企技術創新提供契機；先進的管理理念和機制也為中企融入全球價值鏈體系、適應國際市場規則提供了參考。

和服外資

相關新聞

中美貿易交換！大陸同意買更多美產品 但未承諾數目

2018-05-19 10:11

大陸釋善意 對美高粱雙反調查喊卡

2018-05-19 00:23

中美兩強打打談談 成新常態

2018-05-19 00:22

陸擬削減對美順差／彭博：金額龐大 短期難實現

2018-05-19 00:20

市場預期 陸恐重組供應鏈

2018-05-19 00:12

中美貿易談判 聚焦縮減順差

2018-05-19 00:11

川普見完劉鶴 陸撤反傾銷調查

2018-05-18 23:38

中美貿易協商 川普悲觀

2018-05-18 23:35

美眾院委員會通過條文 維持對中興制裁

2018-05-18 21:07

川普見了劉鶴 兩人對中美貿易摩擦說了這些話

2018-05-18 18:01

羅林泉：美對中國關稅措施 損害美自身利益

2018-05-18 16:45

美中貿易談判是否成功 川普持懷疑態度

2018-05-18 16:41

封殺中國在美敏感投資 美國會立法擴審查權

2018-05-18 14:53

影／川普17日見劉鶴 傳陸同意削減2000億美元逆差

2018-05-18 13:57

大陸2000億美元採購 專家：大多不切實際

2018-05-18 13:54

美中平衡貿易逆差影響：人民幣將貶值 供應鏈洗牌

2018-05-18 12:41

港專家：中減少對美貿易順差 須美方配合

2018-05-18 12:27

貿易戰露曙光 陸宣佈終止對美國進口高梁反傾銷調查

2018-05-18 12:06

中國擬減對美順差2000億美元 波音受益最大

2018-05-18 11:29

陸商務部：終止對原產於美國的進口高粱雙反調查

2018-05-18 10:48

川普白宮笑迎劉鶴 美中貿易糾葛仍難解

2018-05-18 09:06

劉鶴替習傳話 獲川普善意回應

2018-05-18 08:49

川普見劉鶴 盼解決經貿問題

2018-05-18 08:42
看更多

熱門文章

球迷開球大暴投 捕手竟衝上前向她求婚

2018-05-18 13:44

17歲高中生攜炸藥持槍濫射 德州校園10死10傷凶嫌遭逮

2018-05-18 23:06

百年無花果樹吸引他買屋 七年後卻淪夢魘

2018-05-18 10:55

世界最老女子不快樂！俄128歲阿嬤：長壽是上天懲罰

2018-05-18 11:23

波音737客機古巴墜毀 111人罹難3人命危

2018-05-19 03:42

美學者：川普在下1盤棋 金正恩在下2盤棋

2018-05-18 12:29

德州槍案兇嫌17歲高中生 希臘移民之子在校疑遭霸凌

2018-05-19 04:09

馬來西亞前總理納吉被搜查 財物市值達75億台幣

2018-05-18 20:08

影／車禍奇景！牛奶巧克力淹腳目比油汙難清

2018-05-18 14:11

花園挖到神祕保險箱 他們帶著寶藏尋找失主歸還

2018-05-18 12:39

影／「在美國給我說英文！」男子種族歧視遭起底圍剿

2018-05-18 18:34

不只是王子未婚妻 梅根馬克爾迷人的秘密

2018-05-18 16:13

白宮也吵Yanny和Laurel 川普回答讓人傻眼

2018-05-18 15:05

豬隊友 梅根馬克爾的糟糕親戚們

2018-05-18 11:26

經濟解析／油價破80 美債殖利率破3% 大熊市要來了嗎？

2018-05-18 12:50

婚禮前夕終確定！肯辛頓宮：查爾斯王子將陪梅根走紅毯

2018-05-18 17:28

美中平衡貿易逆差影響：人民幣將貶值 供應鏈洗牌

2018-05-18 12:41

川普見了劉鶴 兩人對中美貿易摩擦說了這些話

2018-05-18 18:01

女兒出閣前夕 梅根母親和英女王共進下午茶

2018-05-18 17:18

川金會恐生變 川普怪習近平

2018-05-18 14:03

蓋茲：川普傻傻分不清楚HIV、HPV

2018-05-18 14:41

家醜拋腦後 梅根微笑參與婚禮最後彩排

2018-05-18 12:40

海角七億這樣花 納吉妻傳有700萬元限量柏金包

2018-05-18 22:31

川普怪習近平影響川金會 專家：陸對兩國走近憂喜參半

2018-05-18 17:49

納吉寓邸搜出手提包 內藏大量現金珠寶

2018-05-18 12:05

出售記憶晶片事業案既過關 東芝如今又何去何從？

2018-05-18 10:28

封殺中國在美敏感投資 美國會立法擴審查權

2018-05-18 14:53

影／夏威夷幾勞亞火山爆發 火山灰達近1萬公尺高空

2018-05-18 18:39

大馬版海角7億 納吉住處搜出大批名牌包、現金

2018-05-18 23:40

美眾院委員會通過條文 維持對中興制裁

2018-05-18 21:07

貿易戰露曙光 陸宣佈終止對美國進口高梁反傾銷調查

2018-05-18 12:06

加航改台灣名稱 加國媒體刊投書批評

2018-05-18 14:19

台商：印度不是賺快錢之地 是賺大錢之地

2018-05-18 22:37

哈利、梅根今走紅毯 準公公查理來牽手

2018-05-18 23:53

夏威夷火山爆發 煙柱沖3萬呎高空

2018-05-18 11:57

加航改台灣名稱 加國眾議員抱不平

2018-05-18 17:14

影／川普17日見劉鶴 傳陸同意削減2000億美元逆差

2018-05-18 13:57

影／川普排除利比亞去核模式 打臉國安顧問波頓

2018-05-18 13:36

川普見完劉鶴 陸撤反傾銷調查

2018-05-18 23:38

大陸2000億美元採購 專家：大多不切實際

2018-05-18 13:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top