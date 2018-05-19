美中貿易還在談 人民日報刊文挺擴大進口

2018-05-19 10:01 中央社 台北19日電



美中仍在華府進行貿易談判之際，中共黨媒人民日報今天刊出商務部國際貿易經濟合作研究院院長顧學明的專訪，強調擴大進口是遵循經濟發展規律的必然選擇，滿足人民美好生活需要的實招。

顧學明表示，中國經濟發展正處在從投資拉動向內需拉動的轉換過程中，隨著中產階級不斷壯大，居民消費不斷升級，滿足人民美好生活需要、消除不平衡不充分的發展，已成為經濟發展的重要任務。而擴大進口正是滿足人民美好生活需要的重要舉措。

文章指出，2017年中國人均GDP已超過8800美元，預計2020年將突破1萬美元，中產階級將超過6億人，消費行為將向中高端消費、改善型消費、個性化消費轉變。

顧學明說，美、歐、日等一些發達經濟體在醫療、教育、能源、農產品、金融、高科技等產業方面具有比較優勢，這些產品和服務在中國有巨大的市場需求。

他表示，擴大進口也是遵循經濟發展規律的必然選擇。目前在多數發達國家，服務業占GDP的比重已超過70%。擴大進口在引進國外先進技術與優質服務的同時，能促進中國經濟結構進一步優化升級。

顧學明認為，「堅定不移對外開放，積極主動擴大進口」是中國在綜合考慮世界局勢、經濟發展現狀的情況下，遵循經濟貿易發展規律而作出的主動選擇。

他並提出擴大進口的3個好處：

一、擴大進口引入國外資源，能有效利用全球範圍內的高級生產要素，提高中國資源配置能力，從而助推供給面結構性改革，實現經濟高質量發展。

二、擴大進口能推動貿易、投資便利化手段和措施不斷完善，貨物通關效率更加高效，服務跨境傳遞更為便捷，可有效改善中國營商環境，建立公平開放、競爭有序的市場秩序。

三、擴大進口提高中國企業創新能力和經營效率。發達國家的產品和服務進入中國市場後，技術進口的溢出效應將為中企技術創新提供契機；先進的管理理念和機制也為中企融入全球價值鏈體系、適應國際市場規則提供了參考。