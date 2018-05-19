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中美兩強打打談談 成新常態

2018-05-19 00:22經濟日報 記者 林則宏

過去這半年，中美關係跌宕起伏程度讓人眼花繚亂，原本看似一觸即發的中美貿易大戰，如...
過去這半年，中美關係跌宕起伏程度讓人眼花繚亂，原本看似一觸即發的中美貿易大戰，如今又出現轉圜跡象。圖為去年川習會場景。 美聯社
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過去這半年，中美關係跌宕起伏程度讓人眼花繚亂，原本看似一觸即發的中美貿易大戰，如今又出現轉圜跡象。

先是美國總統川普美東時間17日在白宮會見以大陸國家主席習近平特使身分赴美的劉鶴，這無疑是個正面訊號。劉鶴今年2月底匆匆訪美，當時川普並未與其會面。美國財長米努勤一行本月初到北京，習近平也未接見。

就在川普見了劉鶴後不久，大陸商務部隨即於昨日上午公告，終止實施僅一個月對美國進口高粱的反傾銷及反補貼調查，並如數退還所有反傾銷臨時保證金。

路透的報導更稱，北京已向川普提交一籃子方案，包括削減關稅及增加購買美國商品等措施，目的是最終將美國每年對中國貿易逆差最高削減2,000億美元。

但人民日報海外版微信帳號「俠客島」隨即引述知情人士的話強調：「這是子虛烏有、純屬誤讀」，大陸外交部發言人陸慷也以「傳言不實」回應這項報導。

事實上，在上一輪北京談判中，美國要求大陸在2020年前增加自美進口2,000億美元，基本上就是漫天要價。2,000億美元什麼概念？美國對中國最大宗兩項出口品是飛機和黃豆，去年出口額分別為160億和120億美元。

大陸就算一口氣買下十年量的黃豆，也達不到這個目標。根據歐盟統計，2017年歐盟27國對中國出口總額約2,219億美元。也就是中國必須將自歐洲進口的九成轉移給美國，才能達成川普的要求。

另方面，從昨天雙方各自釋出的正面訊息，以及陸慷形容雙方首日磋商是「建設性的」，預估劉鶴這次應不至於空手而歸，但期待兩天會談就達成一次性解決方案，也是不切實際。

大陸商務部一名前高階官員，近日在和台灣某科技界大老談到當前中美貿易摩擦時就判斷，雙方恐還將打打談談一段時間。

因為距美國11月6日中期選舉還有半年時間，如果現在就把所有問題解決了，屆時選民早忘了川普曾多麼「英勇」迫使中國做出重大讓步。況且目前美國仍需要以此借力使力，讓中國大陸從中協助徹底化解棘手的朝鮮半島核危機。

即便川普在意的對中國3,750億美元貿易逆差獲得一定程度改善，在「修昔底德陷阱」下，華盛頓對於崛起的中國仍會持續從其他層面加以遏制。未來雙方迭有新摩擦，再力圖加以處理，將會成為中美關係的「新常態」。

川普北京

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