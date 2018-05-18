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經濟解析／中國根本沒法砍掉2,000億美元對美順差

2018-05-18 20:18經濟日報 記者任中原╱即時報導

美國官員透露，中國提議一年削減美中貿易逆差2,000億美元（約台幣5.9兆）；姑且不論消息真假，光看如此龐大之金額，便可斷言純屬唬爛。

以美、中兩國一年國內生產毛額（GDP）共達30兆美元來看，2,000億美元似乎不算什麼，但難題在於逆差要減在那裡。

試想，2017年美國對中國出口1,540億美元（約台幣4.6兆），從中國進口4,310億美元（約台幣12.9兆）；要削減2,000億逆差，美國若非出口倍增，就是進口減半，或找到某種「增出／減進」的組合。

辦法也不是絕對沒有，例如中國大買美國頁岩石油及液化天然氣（LNG）。國際能源總署預估，現在到2023年中國每天石油消費量將增加約200萬桶，約相當於美國目前總產量的20%。伍茲麥肯錫公司預測，2016到2020年中國LNG消費量將平均年增23%，達每年6,120萬公噸，屆時美國的天然氣產量及液化能力都能滿足中國的進口需求。

問題是金額還差得遠。假定未來中國新增的石油需求完全由美國供應，一年將增加4億桶，以目前布侖特2020年期貨油價每桶70美元計算，總額僅280億美元，再加上175億美元的LNG，仍比中國提議的一年2千億差得很遠。

還有一招，就是核大國把出口到香港半導體改計為對中國出口，因為這些晶片大都將轉往大陸，但金額還是不夠。即使美國將所有主要對中國出口項目的金額都提高到近十年來的最高水準，也只能再增加230億美元。

實事求是的說，2千億這種虛華的數字，根本不可能在短期內實現，只是在唬唬老百姓而已。

半導體香港油價

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