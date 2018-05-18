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貿易糾紛怎解？分析指美如何看待中國發展為關鍵

2018-05-18 20:15中央社 北京18日電

中美兩國正在華府舉行第二輪貿易磋商，中國外交部今天否認中方主動提出削減2000億美元對美貿易順差的消息；北京學者則說，貿易糾紛的關鍵在於美方如何看待大陸的發展。

有媒體報導，中國在此輪磋商中主動向美國提出削減2000億美元對美貿易順差。外交部發言人陸慷18日在例行記者會否認相關消息。

陸慷表示「有關傳言不實」，並指中美磋商還在進行中，「大家可以耐心等待」、「磋商是建設性的」。

中國人民大學財金學院副院長趙錫軍接受中央社記者訪問時則說，中美貿易糾紛的關鍵在於美方如何看待中國的發展，「如果美方還是認為中國的發展會威脅它，這個不改變，雙方就很難談攏，而不是減少兩千億順差的問題。」

他進一步強調：「解決這個問題的根本是美國如何看待中國的發展問題。」

趙錫軍說，美國若認為中國的發展對全球的經濟是有好處的，就不會認為中國的發展是個威脅，如此一來在與中國進行貿易時就不會施加限制。

反之，趙錫軍說：「美國若認為中國的發展對美國來說是個威脅，即便是解決了貿易順差的問題，還會有其他的問題產生。」

趙錫軍表示，在服務貿易領域，美國對中國屬於順差，「它（美方）在技術、服務貿易領域有很多的優勢，現在為什麼有逆差？因為它限制了不向中國出口，那麼它可出口的東西就沒那麼多了。」

至於以中國國家主席習近平特使身分率團赴美進行貿易談判的國務院副總理劉鶴這次見到美國總統川普一事，趙錫軍解讀，這代表雙方溝通暢通，向爭取妥協的方向發展。

劉鶴曾於3月初赴美溝通中美經貿問題，當時未獲川普接見，這次見到川普，大陸官媒新華社引述評析文章說，這代表美方的態度出現微妙變化，以及中美雖有分歧，但都想妥善解決。

中共人民日報網今天報導，川普17日在白宮橢圓形辦公室會見劉鶴時表示，希望兩國經濟團隊積極解決雙方經貿關係中存在的問題。

美國媒體曾披露，華府在中美首輪經貿談判中提出縮減美中貿易逆差，其中2020年的逆差額必須至少比2018年減少2000億美元。

此外，美國要求中國立刻停止對關乎高科技發展的「中國製造2025」計畫目標產業提供補貼，並停止政府支持。

川普劉鶴美中關係貿易戰

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