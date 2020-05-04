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磐石艦解除隔離官兵 軍方接送返家

中央社 / 高雄4日電

海軍敦睦艦隊磐石艦爆發群聚，艦上隔離檢疫官兵今晚解除隔離，軍方安排多輛遊覽車從高雄左營檢疫所分批接送30多名官兵出關，沿途放人，官兵自行返家後將再自主健康管理。

敦睦艦隊磐石艦4月18日爆發新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染，磐石艦、岳飛艦和康定艦共700多名官兵因此全數召回各地檢疫所進行14天集中檢疫，其中磐石艦30多名官兵在左營檢疫所隔離，另30多名岳飛艦和康定艦官兵則送高雄大寮檢疫所隔離。

軍方繼清晨派遊覽車至高雄大寮檢疫所搭載岳飛艦和康定艦30多名官兵出關，晚間多輛遊覽車也進左營檢疫所搭載解除隔離的磐石艦官兵出關；部分隔離軍官則從檢疫所自行返家，並沒有搭乘遊覽車。

被隔離的劉姓上校接受中央社電話採訪，檢疫所被隔離，與其他隔離官兵相隔甚遠，居所一人一間，彼此看不到人。因為擔心採檢被檢出陽性，每天都不好睡，這段期間都以手機上網打花時間，或與親人聯絡。

他表示，解除隔離後最想做的事就是趕快回家與家人團聚，但為家人健康，還要再一週的自主健康管理期間，在家也會戴口罩並與家人保持距離，且盡量宅在家不出門。

海軍表示，遊覽車接送這批官兵出關，將官兵一一載回家或是載到他們與家人相約的定點，沿途放人，由官兵自行返家，下車地點都會避開車站等人潮聚集處，避免群聚。

敦睦艦隊 海軍 新冠肺炎

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